El e ”Regele imobiliarelor” care a încasat 36 milioane € /an doar din chirii!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în premieră, filmări cu Doron Klein, boss-ul imperiului AFI. În vară, omul de afaceri a plătit 23 de milioane de euro ca să cumpere un teren în București! În lumea bogătașilor este cunoscut drept "Regele imobiliarelor", grație și faptului că a încasat nu mai puțin de 36 de milioane de euro pe an, doar din chirii!

În iulie, Doron Klein a venit la conducerea AFI Europe România, dezvoltatorul mall-ului AFI Cotroceni, din Capitală. S-a “transferat” din Cehia, unde a condus activitatea aceleiași companii. În prezent, AFI Cotroceni ocupă locul al doilea în topul celor mai mari mall-uri din București. Centrul comercial a avut anul trecut venituri din chirii de peste 171 milioane de lei, aproximativ 36 milioane de euro!

O sumă de-a dreptul fabuloasă, în creștere cu 4 % față de 2016. Mai mult, la finalul lunii iunie, AFI Europe a cumpărat un teren de 43.000 de metri pătrați în apropierea mall-ului și a parcului de afaceri AFI Park, valoarea tranzacției fiind de 23 de milioane de euro. “Capul” tranzacției a fost chiar Doron Klein!

"Achiziţia ne va permite să ne dezvoltăm proiectele din Bucureşti, parte din demersurile noastre de a ne extinde operaţiunile pe piaţa de clădiri de birouri, de retail şi rezidenţială. Primul pas post-achiziţie va consta în identificarea celei mai bune utilizări a terenului, pe care putem construi până la 100.000 de metri pătraţi", declara Doron Klein, CEO-ul AFI Europe România.

Întâlnire de afaceri la un restaurant de lux

Concluzia este că Doron Klein este un om de afaceri de succes. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe boss-ul imperiului AFI în momentul în care ieșea dintr-un restaurant de lux din Capitală. Nu singur, ci alături de doi parteneri de business. Au luat masa, au discutat și au pus, probabil, la cale viitoarele tranzacții. În local au petrecut în jur de trei ore.

La plecare, cei trei au mai zăbovit preț de câteva minute în fața restaurantului. După care Doron Klein s-a retras cu unul dintre partenerii de discuție spre mașină și, ulterior, la un hotel de lux din București. Așa cum se poate observa, CEO-ul AFI Europe România impresionează prin prestanță. Este îmbrăcat, tot timpul, la patru ace, în costume care nu sunt la îndemâna oricărui muritor.

Cine este Doron Klein

Originar din Israel, Doron Klein are experienţă de peste 15 ani pe piaţa imobiliară din mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est, în special pe cea din Cehia. El s-a alăturat AFI Europe în 2008, iar din 2011 a ocupat poziţia de CEO pentru operaţiunile AFI Europe în Cehia. Afaceristul are un MBA la Universitatea New York din Praga şi vorbește fluent ebraică, engleză şi cehă.

Doron Klein este un om de afaceri discret, care preferă să nu iasă în evidență. Își face treburile în liniște și nu atrage atenția asupra lui. Pentru că, în fond, asta a fost, până acum, rețeta succesului. Cifrele sunt de partea sa, astfel că supranumele de "Regele imobiliarelor" i se potrivește perfect!