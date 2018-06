El este câștigătorul “Chefi la cuțite” 2018! A luat trofeul emisiunii și 30.000 de euro

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. Mulți concurenți au intrat în competiția fierbinte “Chefi la cuțite”, însă au rămas puțini. Iar în această seară, șase tineri pasionați de gătit au încercat să își depășească limitele și, totodată, să câștige finala emisiunii “Chefi la cuțite” 2018. La final însă, învingător a fost Bogdan Vandici. (Console si accesorii gaming )

El este câștigătorul “Chefi la cuțite”, sezonul cinci

UPDATE 23:00 – Sorin Bontea a transmis un mesaj pentru concurentele sale care au ajuns în finala de la “Chefi la cuțite” 2018.

„Cristina, Marlena..sunt tare mândru de voi!

Bogdan, felicitări!

#depoveste“, a scris chef Sorin Bontea pe pagina lui de Facebook, unde a postat și o poză cu Marlena și Cristina.

UPDATE 22:50 – După ce Bogdan Vandici s-a bucurat alături de mentorul său în bucătărie, chef Florin Dumitrescu, dar și de colegii lui, prezentatoarea de la “Chefi la cuțite” a anunțat cine s-a clasat pe locul al doilea.

“Dragii mei, există și un loc doi. Iar pe locul doi este Cristina Pavel”, a spus Gina Pistol.

“Sunt pe locul doi, ce dracu?!”, a reacționat Cristina Pavel, una dintre concurentele rămase în finala emisiunii.

Chef Sorin Bontea, dezamăgit că nu a câștigat “Chefi la cuțite” 2018

Deși Marlena Botezatu şi Cristina Pavel au rămas în primii trei finaliști, niciuna dintre ele nu a reușit să câștige premiul cel mare de 30.000 de euro.

“A fost greu. Ar fi fost prima dată când aș fi câștigat «Chefi la cuțite» cu o fată. Poate, cine știe, data viitoare, nu mă las!”, a declarat Sorin Bontea.

Chef Florin Dumitrescu a izbucnit în plâns când a auzit numele câștigătorului “Chefi la cuțite” 2018

“Mi-am îndeplinit misiunea și cu asta basta. E un copil foarte bun! (…). Poate intra în top 10 ale bucuriilor mele și eu am foarte multe momente frumoase, momente de fericire. (…).Jur, nu am plâns niciodată pentru niciun concurent, dar pentru el am plâns”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu vizibil emoționat.

UPDATE 22:47 – “I-am bătut! I-am bătut. Asta e tot ce contează la final, nu contează că am trecut prin iad și am ieșit cu tălpile arse de acolo.”, a declarat câștigătorul “Chefi la cuțite” 2018.

UPDATE 22:45 – Bogdan Vandici este câștigătorul celui de-al cincilea sezon “Chefi la cuțite”.

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. După ultimele probe din finală, în cursa pentru marele premiu au rămas doar trei concurenți: Marlena Botezatu, Cristina Pavel și Bogdan Vandici. Emoții puternice nu au avut doar finaliștii “Chefi la cuțite”, ci și jurații, dar și prezentatoarea emisiunii: Gina Pistol.

Provocarea finalei va avea ca temă fine dining-ul, iar fiecare dintre cei calificaţi îşi va alege o echipă cu care va lucra la foc continuu ca să pună pe bandă reţete impecabile: starter, main course şi desert. Una dintre surprizele serii este aceea că, alături de foştii câştigători "Chefi la cuțite", Gianny Bănuţă şi Andrei Olteanu vin să jurizeze ultimele farfurii din concurs, iar experienţa lor impresionantă din domeniu şi studiile vaste îi recomandă pentru a da verdicul final.



Ei sunt finaliștii “Chefi la cuțite” 2018

Din echipa lui chef Sorin Bontea au rămas să se lupte pentru marele premiu: Marlena Botezatu şi Cristina Pavel. Pentru cei 30.000 de euro se vor întrece Bogdan Vandici şi Gabriel Mocanu, concurenții din echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar din cea a lui chef Cătălin Scărlătescu: Mihai Chelaru şi Amedeo Drosu.

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. Marlena Botezatu şi Cristina Pavel din echipa verde sunt două bucătărese cu experienţă, iar atuul lor în această competiţie este gustul special pe care îl pot da oricărui preparat.

Cristina Pavel are 40 de ani, este din București, iar de profesie este bucătar chef. Un accident grav de mașină nu a făcut-o pe aceasta să renunțe la bucătărie.

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. Bogdan Vandici şi Gabriel Mocanu din echipa albastră sunt singurii ştrumfi jedi care au rezistat unui parcurs cu foarte multe piedici. În plus, ei sunt cei mai tineri concurenţi din sezon, dar pasiunea lor pentru bucătărie şi pentru reţete sofisticate este dublată de foarte multă muncă şi experienţă în restaurante de renume.

Bogdan Vandici este din Oradea, are 21 de ani și este bucătar. Concurentul vrea să demonstreze că are tot ce îi trebuie pentru a face spectacol în bucătări.

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. Mihai Chelaru şi Amedeo Drosu fac parte din echipa galbenă. Ei lucrează în domeniu şi cred cu tărie că menirea lor este să facă bucătărie la cel mai înalt nivel, motiv pentru care vor să îşi adauge în palmares titlul acestui sezon. Vă reamintimă că în timpul concursului ei au câştigat cele mai multe confruntări pe echipe în acest sezon.

În vârstă de 30 de ani, Amedeo Drosu a fost nevoit să lucreze de la vârsta de 13 ani. Concurentul de la “Chefi la cuțite” a început să spele vase, iar acum a ajuns bucătar.

Doi foști câștigători de la “Chefi la cuțite” vin să jurizeze ultimele farfurii din concurs

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. În această seară, concurenții rămași în concurs mai au parte de o surpriză! Și asta pentru că la masa jurizării din finala “Chefi la cuțite” vor fi Andrei Olteanu, câștigătorul sezonului 4 și Gianny Bănuță, câștigătorul sezonului 3.