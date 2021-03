El este fratele de doar 28 de ani al lui Cătălin Botezatu! Nimeni nu a știut de el

Cătălin Botezatu mai are un frate, mult mai tânăr decât el. Alexandru are 28 de ani și foarte puțini știu de el. Doar apropiații celebrului creator de modă.

Alexandru, fratele vitreg al lui Cătălin Botezatu, nu are absolut nicio legătură de sânge cu el. Tânărul cu 26 de ani mai mic decât creatorul de modă este copilul soției tatălui său. Iar Cătălin Botezatu avea să spună despre Alexandru că nu are o relație cu acesta, dar a avut cuvinte de laudă la adresa lui. ”Îl cunosc pe Alexandru de când era copil, este un băiat bun, dar nu avem tangențe. Ne-am văzut de câteva ori, dar atât, fără să avem o relație apropiată. Acest băiat este fiul soției tatălui meu”, a spus creatorul de modă, care în 2020 s-a lăudat că tatăl său trecut de vârsta de 70 de ani ”încă mai poate” și a precizat că speră să semene cu el”, a povestit Cătălin Botezatu, potrivit impact.ro. (CITEȘTE ȘI: BIANCA RUS, ATAC ACID LA ADRESA LUI CĂTĂLIN BOTEZATU: “PREFER UN FAKE DECÂT O CÂRPĂ DE DESIGNER NEASUMAT”. POZELE COMPROMIȚĂTOARE PUBLICATE CU BOTE ȘI BIANCA DRĂGUȘANU)

Cătălin Botezatu, îndrăgostit lulea de Bianca Brad

Cătălin Botezatu avea să povestească, la un moment dat, de cine s-a îndrăgostit lulea. O femeie căreia îi poartă stima. Iubită nu i-a devenit! ”De aproape 30 de ani, Bianca Brad reprezintă un etalon de frumusețe. M-am îndrăgostit de ea la prima vedere, când susțineam împreună examenul la Facultatea de Teatru. Ea mi-a îndrumat pașii către lumea modei. Îmi zicea, la un moment dat, că aș avea mari șanse să devin manechin, mai ales că, în acea perioadă, mulți manechini români rămăseseră în străinătate, fusese un exod puternic. Am susținut un concurs, am luat cu brio acele examene și am urcat pe scenă, alături de Bianca Brad. De acolo, a început nebunia, ei îi datorez ceea ce sunt”, a spus, nostalgic, Cătălin Botezatu.