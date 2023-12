El este omul care a distrus tragerea la sorți! Momente de stupoare sub ochii lui Edi Iordănescu. “O să înfunzi pușcăria!”

Sâmbătă, 2 decembrie 2023, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului European din 2024 – EURO 2024. La eveniment a participat și Daniel Javis, cunoscut sub numele de Jarvo, un renumit vlogger și farsor britanic și principalul responsabil pentru sunetele bizare -gemetele unei femei, care s-au auzit în timpul transmisie live. Echipa lui Edi Iordănescu și-a aflat adversarii în grupa E pentru EURO 2024.

Evenimentul, la care au participat toți selecționerii naționalelor calificatea și reprezentanți ai Federațiilor din Europa, a avut loc la Hamburg. În timpul tragerilor la sorți pentru Euro 2024, telespectatorii și cei prezenți în sală au avut parte de un moment destul de neobișnuit. Mai exact, în momentul în care se extrăgeau echipele din cea de-a 4-a urmă, în difuzoarele din sală s-au auzit gemetele unei femei specifice în timpul unui act sexual.

Gemete de sex la tragerea la sorți de la Euro 2024

Deși organizatorii și invitații au încercat să facă abstracție de sunetele apărute parcă de nicăieri, fondul sonor nu a fost acoperit de către cei care se transmiteau tragerea la sorți. Momentul stânjenitor s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, iar vinovatul chiar și-a recunoscut fapta. Mândru de fapta sa, celebrul vlogger, Daniel Jarvis, și-a asumat farsa și a transmis un mesaj pe patforma X (Twitter)

„Ați auzit prima dată aici, asta e live, am făcut asta. Ascultați, noi am fost! Scoateți-l afară, am intrat acolo, am pus telefonul acolo, am sunat, zgomot de sex la tragerea la sorți a Euro 2024, vă iubesc!”.

Nu este prima dată când Jarvo se ține de farse la un astfel de eveniment important. În urmă cu un an, vloggerul a reușit să se strecoare în studioul din timpul unei transmisii live de la BBC – ”Match Of The Day”, a mers în spatele platoului de filmare și a început să caute o modalitate prin care ar putea să folosească sunetele pornografice.