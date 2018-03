Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seară (14 martie). Un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tânărul era clar băut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe străzi. Șoferul din mașina care circula regulamentar, un bărbat de 34 de ani, a murit pe loc.

Până la sosirea echipelor de descarcerare, şoferii aflaţi în trafic au încercat să ajute victimele. Tragedia s-a petrecut pe drumul Naţional 2F, la ieşirea din municipiul Vaslui, la Rediu. Un şofer de 21 de ani, pe nume Vasilică Burlacul, a forţat o depăşire fără să se asigure şi a lovit în plin un alt autoturism în care erau patru oameni. În urma impactului deosebit de violent, patru persoane din autoturismul care circula regulamentar au rămas încarcerate. Şoferul nevinovat nu a putut fi salvat. O fată de 18 ani şi un alt pasager sunt în comă la spital, iar medicii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte şansele lor de supravieţuire. Un singur pasager din mașina care circula regulamentar se află într-o stare bună.

„Era beat și cu muzica la maximum!”

Vasilicã Burlacu, şoferul care a provocat carnagiul, a scăpat doar cu răni uşoare. Martorii spun că șoferul beat conducea cu vitezã foarte mare. El a intrat pe contrasens şi a lovit frontal celãlalt autoturism care circula regulamentar.

„Eu l-am scos din mașină și am constatat că era beat. În fața mea mai era o mașină. Șoferul, un bărbat din Garceni, s-a dat jos din mașină și a mers la mașină gri, cea care rămăsese pe asfalt, în care erau patru persoane și i-a scos bornele bateriei. Eu am mers la cealaltă neagră, mașină care a lovit și un podeț și a zburat pe câmp.

Am scos bornele de la baterie apoi l-am scos pe el din mașină. Era beat și cu muzică la maximum. L-am întrebat dacă este bine, dar nu am înțeles mare lucru. Era incoerent dar era lovit la arcadă și la un genunchi. Mi-a spus că nu a băut dar, când au venit polițiștii să-l testeze, a spus că nu poate sufla în alcooltest dar a recunoscut că este băut”, a spus martorul, potrivit observator.tv.

Vasilicã Burlacu este cunoscut cu antecedente penale. Șoferul beat vea deja o condamnare la închisoare cu suspendare, tot pentru cã a urcat mort de beat la volan.