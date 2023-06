Aleksandras Cesnavicius e prins tare cu treburile la PRO TV! Zi lumină face calculele, normal, trebuie să fie numărul unu pe piață. CANCAN.RO a dat cu ochii de el. Unde în altă parte decât în curtea postului de televiziune. Și unde Andreea Esca încântă telespectatorii la stirile de seară. Cum arată înlocuitorul lui Adrian Sârbu? Avem imaginile, în exclusivitate.

Aleksandras Cesnavicius prelua PRO TV în anul 2013, atunci când Adrian Sârbu, fondatorul televiziunii, renunța. Își vindea acțiunile. Iar de atunci, cel care ocupă funcția de director general al trustului din Pache Protopopescu nu-și vede capul de treabă. Caută soluții și chiar le găsește. Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit. La locul de muncă. Tocmai rezolvase niște treburi ce, cu siguranță, erau importante. Și se retrăgea de la PRO TV.

A coborât în grabă, și-a căutat, din priviri, mașina trasă în curtea postului de televiziune. Jeep-ul roșu i-a sărit repede-n ochi, așa că în câteva secunde era lângă el. A dat un ocol, a scos cheile din buzunar și a deschis. S-a instalat în scaun, apoi a călcat pedala. Silențios a plecat de pe loc și, atent, a intrat pe stradă. Apoi, a dispărut, probabil acasă, unde-l aștepta frumoasa-i familie.

Cum s-a ”pierdut” Aleksander Cesnavicius prin București

Aleksander Cesnavicius avea să dezvăluie, într-un interviu, că de cum a ajuns în România s-a rătăcit. În București i s-a întâmplat. „Când am venit în România, am avut parte de câteva întâmplări amuzante. În prima săptămână, am avut şofer, care m-a condus pe unde aveam treabă. După aceea, am crezut că mă voi descurca. N-a fost chiar aşa. De multe ori am rătăcit drumul spre sediul PRO TV şi o dată chiar şi pe cel spre Buftea. Apoi mi-am luat GPS şi am rezolvat problema”, a povestit, amuzat, Cesnavicius.

Altfel, Aleksandras Cesnavicius devenea director general al PRO TV în decembrie 2013. Atunci, l-a înlocuit pe Adrian Sârbu, nimeni altul decât fondatorul trustului. A fost o demisie a lui Sârbu din vârful afacerii de sute de milioane de euro, pe care a ridicat-o din temelie.

Cesnavicius are aproape 20 de ani de când lucrează în televiziune. El a fost CEO al Prima TV din Praga, dar a lucrat și pentru postul de televiziune german, RTL.

A absolvit Facultatea de Sociologie a Universităţii din Vilnius și are un masterat în sociologie.

