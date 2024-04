El va cânta la nunta lui Theo Rose și Anghel Damian! Artista a dat din casă: ”Pot să-i spun să nu cânte?!”

Bat clopotele de nuntă pentru Theo Rose și Anghel Damian! Cei doi au confirmat că urmează să se căsătorească. Se pare că cei doi sunt mai fericiți ca niciodată și vor să-și ducă relația la următorul nivel.

Invitată recent în podcastul lui Bursucu, Theo Rose a dezvăluit cum va fi organizată cununia civilă și cea religioasă dintre ea și Anghel Damian. Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani și au împreună un fiu, pe Sasha Ioan.

Se pare că, momentan, viitorii miri nu au stabilit data nunții, dar o au în plan pe cea a cununiei civile. Iată ce detalii despre marele eveniment a dezvăluit artista!

„Nu știu data. Nici nu am vorbit despre nuntă. Ne logodim civil curând, plănuim să ne logodim civil, după care să mergem la biserică, dar petrecerea nu știu când va fi. Petrecerea o să fie ceva separat de ritual. Ideea de petrecere e mult mai departe de noi față de momentul în care ne cununăm civil. Vreau să invit toți oamenii care știu că s-ar bucura pentru noi”, a dezvăluit Theo Rose în podcastul lui Bursucu.

Mai mult, artista a mărturisit și ce discuții a avut cu viitorul ei soț despre momentele artistice de la nuntă. Theo Rose a povestit că nu a avut o discuție serioasă cu Anghel Damian despre cine ar vrea să le cânte în ziua în care își unesc destinele. Cu toate acestea, cântăreața a dezvăluit că marea ei dorință e ca Horia Brenciu să urce pe scenă, nu doar să fie invitat.

„Nu știu cine cântă la nuntă. Și dacă m-am gândit, eu nu mai pot să zic pentru că eu îl am pe Horia Brenciu, care va fi invitat. Pot să-i spun lui Horia Brenciu să nu cânte? Noi nu am vorbit nici despre nași. Nu știm cine sunt nașii. Lucrurile atât de lipsite de organizare sunt. Nu am discutat. Anghel nu este atât de diferit față de mine, el știe piesele mele pe de rost”, a dezvăluit viitoarea mireasă.