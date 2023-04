Ele sunt cele mai sexy fane ale sportului din lume! GALERIE FOTO incendiară

Zilele acestea, o publicație dedicată sportului a realizat un top al celor mai sexy fane de pe teren din toate timpurile. 8 femei de pe mapamond au reușit să facă performanță pe teren, dar nu prin joc, ci prin lipsa hainelor. Curajul lor a stârnit controverse.

Cele 8 fane ale sportului au frânt inimile bărbaților cu aparițiile lor îndrăznețe pe teren. Domnișoarele au stârnit reacții din cele mai neașteptate, dar și dorințe din rândul fanilor.

Primul loc este ocupat de Katrina Torres. În anul 2014, tânăra a venit la Pro Bowl 2014 din Hawaii îmbrăcată în bikini și a fost condusă afară din teren, imediat după ce și-a făcut apariția. După ce a fost evacuată din teren, a spus că a făcut totul pentru o cauză bună, în memoria vărului său:

„Credeți sau nu, de fapt, am făcut toate acestea pentru o cauză. Nu îl puteți vedea în acest videoclip, dar aveam scris pe spate „I did it 4 Gary”. În urmă cu câțiva ani, vărul meu, care avea 18 ani la acea vreme, a suferit un accident grav de motocicletă, care l-a lăsat în imposibilitatea de a merge.

A fost întotdeauna visul lui să meargă cu mine la un meci de Pro Bowl. I-am promis că, din moment ce nu poate merge cu mine pe stadionul acela, voi alerga peste teren în onoarea lui, știind că va urmări de acasă, în New Mexico”

Top cele mai sexy fane ale sportului

1. Katrina Torres.

2.Kinsey Wolanski este o blondină care a apărut în timpul finalei Ligii Campionilor din 2019 de la Wanda Metropolitano din Madrid cu o ținută extrem de hot.

3. Melissa Johnson. Tânăra de 23 de ani a reușit să fie pe prima pagină a ziarelor după ce s-a dezbrăcat în timpul finalei de simplu masculin de la Wimbledon, în 1996, când Richard Kraijek și Malivai Washington s-au confruntat.

4. Yvonne Robb. Când avea 21 de ani, în 1999, blondina a venit să-l sărute pasional pe Tiger Woods îmbrăcată doar în lenjerie intimă de culoare neagră.

5. Victoria Beugg. Îmbrăcată doar într-o pereche de chiloți de culoare roșie, a intrat pe terenul de la Goodison Park, în timpul întâlnirii dintre Everton și Chelsea, din 1997.

6. Kimberley Webster. În anul 2013, tânăra de 23 de ani a venit îmbrăcată doar cu o pereche de chiloți sexy, roșii, la o competiție de steakers.

7. Blondina în lenjerie intimă. În anul 2014, o femeie a trebuit să fie scoasă de pe teren în timpul unui meci pentru că a intrat pe teren doar în lenjerie intimă.

8. Foxy. Starul de filme pentru adulți și-a făcut apariția în anul 2018, la un meci de fotbal. La jumătatea partidei, a intrat pe teren complet dezbrăcată, după ce fanii ar fi plătit-o să facă senzație. Topul celor mai sexy fane ale sportului a fost realizat de Daily Star Sport.

