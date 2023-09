Elena din Iași a cumpărat lasagna de la Lidl și le-a pus mâncarea copiilor pe masă. Ce a urmat: „Un copil a vomat după ce a văzut ce e în farfurie”

Produsele de la Lidl sunt apreciate de mulți români, însă clienții hipermarketului ar trebui să fie foarte atenți atunci când achiziționează alimente de aici. Asta a înțeles pe pielea ei o femeie din Iași, care a împietrit atunci când a văzut ce se ascundea în lasagna de la Lidl. Ea a făcut imediat plângere la ANPC și DSP.

Elena din Iași a avut parte de un șoc imens atunci când s-a așezat cu familia la masă. Pentru cină, ea a decis să pregătească o lasagna de Lidl. Femeia a băgat produsul semi preparat la cuptor, mai apoi l-a așezat în farfurii și a chemat la masă familia. Soțul și cei doi copii ai se pregăteau să devoreze cina, când un detaliu i-a făcut să li se întoarcă stomacul pe dos.

Ei au observat că în lasagna se afla un vierme. Imediat cum au văzut intrusul, tuturor li s-a făcut greață, iar copii au vomitat. Nu le-a venit să creadă ce se ascunde în mâncare și au semnalat imediat problema.

„Ieri (n.r. – duminică, 24 septembrie 2023), în jurul orei 11:00 am cumpărat lasagna de la Lidl, din Dacia. Seara, în jurul orei 19:00, după ce am gătit-o, am găsit viermele. Nu știu dacă mai avea și alții, mi s-a făcut rău și nu am mai putut să verific.

Nu am ajuns la spital. Am luat două guri, iar unul dintre copii a vomat, după ce a văzut ce e în farfurie. Până acum am luat de vreo 3 ori lasagna de la Lidl. De obicei gătesc acasă lasagna, dar, dacă sunt în criză de timp sau vreau o cantitate mică, cumpărăm de la Lidl”, a declarat Elena, potrivit biz.ro.

Plângere împotriva Lidl

Femeia din Iași a fost revoltată, după ce a văzut ce se ascunde în mâncarea cumpărată și a decis imediat să facă reclamație. Ea a sesizat ANPC-ul, DSP-ul, dar și magazinul de unde a cumpărat produsul.

„Aseară (n.r. – duminică, 24 septembrie 2023) am trimis mail la Lidl, am completat formularul la ANPC, am trimis mail la DSP. Astăzi (n.r. – luni, 25 septembrie 2023) a fost soțul și a depus reclamație la DSP Iași. Toate aceste demersuri le-am făcut pentru a lua măsuri organele de control, în speranța că nu vor mai exista astfel de produse la vânzare.

Nu aș vrea să dau declarații suplimentare până nu voi fi contactată și de reprezentanții Lidl, să îmi transmită punctul lor de vedere. În această dimineață (n.r. – luni, 25 septembrie 2023) am vorbit cu o reprezentantă de la ei, la numărul de telefon afișat pe site, dumneaei și-a prezentat scuze pentru acest incident”, a mai spus Elena.

