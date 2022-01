Elena Gheorghe, momente de panică după ce i-a organizat soţului său o petrecere surpriză: „A intervenit o problemă”

Cântăreața Elena Gheorghe i-a pregătit soţului său o petrecere surpriză cu ocazia zilei de naştere. Artista a avut mari emoţii pentru acest eveniment, mai ales că partenerul său s-a lăsat convins cu greu să vină. Iată de declaraţii a făcut îndrăgita cântăreaţă.

Ieri, partenerul Elenei Gheorghe a împlinit 40 de ani. Elena Gheorghe a dorit ca acest moment să fie sărbătorit aşa cum se cuvine, astfel i-a organizat în mare secret o petrecere alături de toţi cei dragi.

Artista a mărturisit pe pagina sa de Instagram, cât de greu i-a fost să ascundă ceea ce urma să se întâmple de copii şi de soţ.

”A fost foarte greu și stresant să ascund tot de el și de copii”

Artista a recunoscut că ziua în care soţul său, Cornel, a împlinit 40 de ani a fost una extrem de emoţionantă. Cei doi îşi doreau să plece în vacanţă, însă au amânat călătoria din cauza unei probleme cu paşapoartele.

”Una dintre cele mai emoţionante zile din viaţa noastră. Pe scurt Cornel era să nu vină la petrecerea lui surpriză😂 Ieri a împlinit 40 de ani şi pentru că ne făcusem planuri să plecăm la căldură am stat liniştită până acum 4 zile când a intervenit o problemă cu valabilitatea paşaportului şi am fost nevoiţi să amânăm. Am intrat în panică, voiam să fie o zi specială pentru că schimba prefixul. Mi-a venit apoi ideea să-i fac petrecere surpriză aşa că am fost nevoită să-l mint şi să îi ascund acest lucru. A fost foarte greu şi stresant să ascund tot şi de el şi de copii, Doamne stăteam cu inima cât un purice la fiecare apel sau mesaj😂Am vrut să fie perfect, până la cel mai mic detaliu căci sunt control freak😂. Am complotat cu un prieten şi am inventat o cântare atică, fără trupă, să vin să fac o surpriză pt cel mai bun prieten de-al lui. Practic Cornel trebuia doar să mă însoţească la acel eveniment şi apoi chipurile plecam să luam cina cu familia noastră”, a povestit Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe a mai povestit şi ce discuţii a avut cu tatăl copiiilor săi, înainte de a ajunge în local.

”Pe lângă faptul că am dus muncă de lămurire să se îmbrace şi el un pic mai elegant (el voia să se îmbrace în jeans şi hanorac ca să se simtă lejer) a zis că mă aşteaptă în maşină că oricum sunt doar 3 piese de cântat şi vine Dany (prietenul nostru) să mă conducă şi cu ocazia asta are un pic de timp să vb cu părinţii lui să le explice unde e locaţia. M-am făcut verde-albastra, căci practic el voia să lipsească de la propria petrecere. Mai mult forţat a venit până la urmă, în lift era supărat nevoie mare. Eu simţeam că nu mai ajungem odată… Nu s-a aşteptat nici o secundă. Am ales o locaţie care ştiam că-i va plăcea la nebunie, un sky bar cu vedere către Casa Poporului, o locaţie romantică la etajul 12. A fost cel mai fericit! La mulţi ani, sufletul meu drag! Te iubesc dincolo de cuvinte!💞”, a mai spus vedeta.

Sursă foto: Instagram