Elena Matei, la momentul adevărului. Cum i s-a schimbat viața după ce a participat la “Chefi la cuține”. “Sincer, nici nu visam!”

Elena Matei, finalista ultimului sezon de la “Chefi la cuțite”, a vorbit despre viața de după terminarea emisiunii-concurs difuzată de Antena 1, unde a fost aproape să câștige marele premiu. Tânără a precizat că experiența a ajutat-o să aibă mai multă încredere în ea și că, totodată, a reușit să se îndepărteze de unele persoane care erau lângă ea doar din interes.

Elena Matei nu a reușit să câștige premiul cel mare, dar acest lucru nu a demoralizat-o. Pe o rețea socială, finalista ultimului sezon de la “Chefi la cuțite” a inițiat o sesiune de întrebări și răspunsuri. Tânăra și-a deschis sufletul și a povestit cât de mult a schimbat-o participarea la emisiunea-concurs de la Antena 1.

“Viața după Chefi la cuțite este mult mai liniștită, mi s-au deschis foarte multe porți. Am parte de unele oportunități la care sincer nici nu visam. Această experiență m-a ajutat să am mai multă încredere în mine, dar și mai mult avânt”, a declarat Elena Matei.

Elena Matei, finalista ultimului sezon de la “Chefi la cuțite”: “M-am cunoscut mai bine și mi-am văzut defectele”

Finalista ultimului sezon de la “Chefi la cuțite” a realizat, totodată, și care sunt persoanele care îi merită cu adevărat prietenia, renunțând la cele care îi erau alături doar din interes.

“Am învățat să spun ‘NU’. Am parte de o comunitate care mă susține primesc mesaje frumoase din partea voastră, iar asta pe mine mă bucură foarte mult să văd că rezonez cu atâția oameni. Sincer cred că am avut doar trei-patru mesaje mai urâte. M-am cunoscut mai bine și mi-am văzut defectele, de unele nu eram conștientă. Totodată, am ales să mă îndepărtez de unele persoane și sincer mă simt mult mai bine. Per total cred că această experiență a avut un impact foarte mare în viața mea și a pus amprenta pe mine și m-a ajutat să devin o versiune mai bună”, a mai mărturisit Elena Matei.