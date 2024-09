Elena Merișoreanu, de urgență la spital! Artista s-a infectat cu Covid-19: „Mi-e frică, a murit atâta lume”

Momente grele pentru Elena Merișoreanu. Artista de muzică populară a ajuns de urgență la spital. Aceasta a început să se simtă rău, a bănuit inițial că este vorba despre o simplă răceală, însă când lucrurile s-au mai agravat a ajuns pe mâna medicului, iar răspunsul acestuia nu a fost unul îmbucurător: Covid-19. Care este starea de sănătate a artistei?

Se pare că tot mai mulți oameni se confruntă, din nou, cu virusul SARS-CoV-2, iar printre aceștia se află și Elena Merișoreanu. Vedeta a ajuns la spital, iar medicii au confirmat infecția. Artista se teme acum pentru viața sa, mai ales că din cauza faptului că virusul este încă fatal, după cum a văzut că s-a întâmplat în cazul tatălui vedetei PRO TV, Cătălin Măruță.

Așa cum spuneam, în urmă cu doar câteva zile, Elena Merișoreanu a început să se simtă rău, iar inițial a crezut că aerul condiționat i-a venit de hac și a răcit. Însă, cum simptomele se agravau, artista a ajuns la spital, iar acolo a primit un diagnostic ce a tulburat-o. Elena Merișoreanu s-a infectat cu Covid-19.

„Acum 5 zile am fost plecată din București și na, știi că în mașină și chiar și în casă nu poți să stai fără aer condiționat. Mă durea capul, amețeam, simțeam ceva, că nu pot să înghit. Când am văzut că am făcut temperatură, fata a zis: «nu, mergem la spital».

Și am mers la dus la spital, mi-am făcut toate analizele, am stat acolo într-un birou, am o prietenă care e doctoriță și să fac și sânge și mi-au luat și din gât, din nas, și s-a confirmat că e Covid”, a declarat Elena Merișorenu, potrivit romaniatv.ro.