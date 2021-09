Elena Merișoreanu, dezvăluiri tulburătoare de pe patul de spital: ”Sper să mă ajute Dumnezeu să scap”

Elena Merișoreanu s-a infectat cu noul coronavirus. Artista a ajuns de urgență la spital, iar acum face primele declarații despre starea ei de sănătate.

Elena Merişoreanu, în vârstă de 74 de ani, a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID în aprilie, dar nu a scăpat de infectarea cu coronavirus. De aproximativ o săptămână se simțea rău, dar credea că este vorba despre o răceală. Fiica ei a decis să-i facă mamei sale un test antigen, iar rezultatul a ieșit pozitiv.

În prezent, cântăreața de muzică populară este internată la Institutul "Matei Balş" din Capitală. Elena Merișoreanu a făcut și primele declarații de pe patul de spital. Artista se află într-un salon și nu în secția ATI, acolo unde sunt persoanele care au o formă mai gravă a bolii.

”Sunt aşa şi aşa, cred că urmează perfuzia în curând. Mi-a făcut toate investigaţiile aici, la Matei Balş, am ieşit pozitivă, deşi am făcut amândouă dozele de vaccin Pfizer şi antigripalul. Colectivul de aici e nemaipomenit. Sper să mă ajute Dumnezeu să scap cu bine. Nu sunt la Terapie Intensivă, sunt pe salon. Am avut şi o răceală. (…) febră nu am avut, am avut un pic de ameţeală, dureri de cap, tuse.

Ieri toată ziua nu am avut gust deloc la mâmncare, nici miros şi am chemat Salvarea aseară, m-a adus aici. Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e”, a mărturisit Elena Merișoreanu pentru Antena 3.

Ghinioanele se țin lanț de Elena Merișoreanu

La începutul anului, artista a mers la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, din Capitală, unde a suferit o intervenție chirurgicală din cauza artrozei. Înainte de operație, cântăreața de muzică populară a apelat la ajutorul unui specialist pentru a ameliora durerile pe care le are din cauza problemelor la picioare.

Ulterior, în luna mai, Elena Merișoreanu a fost supusă unei alte intervenții chirurgicale deoarece avea pietre la colecist.