Elena Merișoreanu implicată într-un alt scandal! Cu cine se ceartă interpreta de muzică populară: ''Onorariul meu este mult mai mare decât al lui''

Elena Merișoreanu neagă acuzațiile care i se aduc

În altă ordine de idei, Elena Merișoreanu infirmă zvonurile potrivit cărora ar fi afirmat despre Alex de la Orăștie că prestează doar la „mici și bere”.

‘Așa ceva eu nu am spus niciodată. Că toți cântăm la mici și la bere este adevărat, că și atunci când mergem la zilele comunelor se vând mici și bere. Și dacă am zis îi cer scuze, dar eu nu am zis. Aș vrea să vină un solist tânăr și să spună că mi-a cerut ajutorul și nu l-am ajutat.

Poate atunci când am zis i-am dat un sfat, dar dacă el a luat drept un reproș, eu îi cer scuze, dar eu am zis că dacă el nu este în costum popular, era bine în spate să nu fie dansatori în costum popular, am văzut un videoclip cu el’‘, a spus Elena Merișoreanu la Antena Stars.