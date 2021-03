Elena Merișoreanu, declarații “tăioase” pentru Maria Dragomiroiu după ce aceasta a jignit-o la TV: “Să nu se mai vaite că nu are bani”

Scandalul dintre Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu a trecut la un alt nivel! Cea din urmă cântăreață a făcut declarații “tăioase” la adresa colegei sale de breaslă după ce aceasta a jignit-o în cadrul unei emisiuni TV. Tensiunile între cele două au început în 2019, iar Elena Merișoreanu a precizat în cadrul interviului oferit în urmă cu câteva ore ce detaliu a enervat-o, de fapt, pe artista originară din județul Vâlcea.

Elena Merișoreanu, declarații “tăioase” pentru Maria Dragomiroiu

Contactată telefonic, Elena Merișoreanu i-a transmis colegei sale de breaslă să nu se mai plângă în legătură cu resursele financiare, pentru că, de fapt, se laudă pe micile ecrane cu acest aspect.

“Eu sunt acum la un studio muzical. Nu am niciun motiv să fiu supărată sau invidioasă pe ea, că eu cânt cu vocea. A deranjat-o că am zis că a dat concurs la noi, la Rapsodia, cu mulți ani în urmă, și nu a intrat. Să nu se mai vaite că nu are bani când își arată bogăția la televizor”, a declarat Elena Merișoreanu, în vârstă de 72 de ani pentru fanatik.ro.

Născută pe noiembrie 1948 în satul Paroșeni, situat în județul Hunedoara, Elena Merișoreanu este considerată una dintre solistele de muzică populară cochete; operațiile estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului se numără printre secretele sale de frumusețe.

Maria Dragomiroiu, mărturii dureros de sincere despre Elena Merișoreanu

Întrebată de curând în cadrul unei emisiuni cine este cântăreața din muzică populară care o invidiază pentru carieră și familie, Maria Dragomiroiu a răspuns astfel: “Aoleu, ce să mă fac Doamne, eu?! Femeile sunt așa mai… Nu pot să spun. Am mai văzut eu că ai cerut și trei nume. Ați formulat-o așa, să nu pot spune. Mi-e frică să nu fie următoarele mai rele, și chiar să nu pot spune nimic. O să spun asta: Elena Merișoreanu. (… ) Este artistul pe care îl apreciez, dar se pare că de asta a venit pe pământ ca să își judece colegii. Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an de ziua mea a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei. (…) Nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta”.

Replicile acide dintre cele două artiste de muzică populară au apărut în 2019, după ce Elena Merișoreanu a spus că pensia de 1.200 lei a Mariei Dragomiroiu este direct proporțională cu vechimea avută pe cartea de muncă.

