Elena Merișoreanu, revoltată după recalcularea pensiilor! Cât încasează acum lunar de la stat: „Nu s-ar putea descurca”

Deși trebuia să aducă vești bune, recalcularea pensiilor a adus mai mult haos. În timp ce unii sunt supărați că pensiile le-au scăzut, alții sunt revoltați de sumele infime pe care le-au primit în plus în urma marii recalculări. Printre cei care au fost nemulțumiți de decizia pe care au primit-o în plic se numără și Elena Merișoreanu. Cât încasează acum lunar artista de la stat?

Până acum, doar 1.000.000 din cei 4.750.000 de pensionari au primit decizii cu pensia recalculată, iar printre aceștia se numără și Elena Merișoreanu. Artista a așteptat cu nerăbdare decizia, sperând că după 38 de ani de muncă se va alege cu o mărire pe care o va simți. Însă, cântăreața a fost total dezamăgit atunci când a văzut ce pensie va încasa de acum și a răbufnit.

Așa cum spuneam, Elena Merișoreanu a primit deja decizia de recalculare a pensiilor și se arată cât se poate de dezamăgită. Deși face parte din categoria celor cărora pensia le-a crescut, suma pe care a primit-o în plus este infimă. Se pare că toți anii de muncă i-au adus acum o creștere de doar 81 de lei.

Astfel, în prezent, Elena Merișoreanu are o pensie de peste 4.000 de lei, însă spune că un pensionar cu greu poate trăi din acești bani. De asemenea, artista s-a arătat revoltată și plânge soarta pensionarilor din România care nu încasează nici măcar atât și cărora abia le ajung banii să își cumpere medicamentele necesre.

„Mie, în urma recalculării pensiei, mi-au dat în plus 81 de lei. Doar atât am primit, deși am 38 de ani de muncă. Probabil s-au gândit că pensia mea este destul de bunicică, de peste 4.000 de lei. La prețurile astea atât de obraznice și de nesimțite, prin farmacii și prin supermarketuri, un pensionar fără 5.000 de lei nu s-ar putea descurca. Iarna, sunt și utilitățile, pe lângă mâncare și medicamente.

Eu tot întâlnesc vara prin mall doamne și domni în vârstă, îmbrăcați bine, care stau pe bancă. Au zis că stau pe acolo, pentru că acasă nu au aer condiționat. Nu au bani nici de o apă, le-am cumpărat tot eu. Și la țară, vezi atâta lume amărâtă, vin părinții cu copiii în ciorăpei, le-am mai cumpărat adidași. Iar la biserică, dacă mergeți duminica, veți vedea și oameni bine îmbrăcați, care, cândva, au fost cineva, dar care acum au pensii mici. Cer și ei pachete cu mâncare”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit click.ro.