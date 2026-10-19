Elena Sumanariu, românca devenită eroină în SUA. A salvat viața unui bărbat pe aeroportul din Miami

O vacanță în Statele Unite s-a transformat într-o experiență cu totul neașteptată pentru Elena Sumanariu, o româncă originară din Botoșani, care profesează ca medic în Marea Britanie. La scurt timp după ce a ajuns pe aeroportul din Miami, aceasta a fost martora unei urgențe medicale și a intervenit pentru a salva viața unui pasager. Profesionalismul și promptitudinea de care a dat dovadă nu au rămas fără ecou, iar compania aeriană American Airlines a decis să îi ofere o recompensă specială pentru gestul său.

Incidentul s-a petrecut pe 22 septembrie 2026, în zona destinată controlului documentelor de imigrare de pe Aeroportul Internațional din Miami, Florida. În timp ce pasagerii se aflau în această zonă, un bărbat s-a prăbușit brusc la pământ, după ce a suferit un stop cardiac. Situația era extrem de gravă, iar intervenția rapidă putea face diferența dintre viață și moarte.

Elena Sumanariu, românca devenită eroină în SUA

Elena Sumanariu tocmai sosise în Statele Unite și se pregătea să își petreacă vacanța, însă planurile sale au fost întrerupte de incidentul neașteptat. Medic de profesie, românca a înțeles imediat gravitatea situației și s-a apropiat de bărbat pentru a-i acorda primul ajutor. După ce a constatat că acesta nu avea puls, a început manevrele de resuscitare.

Deși se afla în concediu și departe de locul său obișnuit de muncă, Elena a intervenit fără să stea pe gânduri. Eforturile sale au contribuit la acordarea asistenței de urgență până la preluarea cazului de către personalul specializat.

„Am recunoscut urgența, am evaluat rapid situația și am făcut imediat un pas în față pentru a oferi asistență medicală… Principiile fundamentale ale resuscitării rămân aceleași. În acel moment, era foarte puțin timp să mă gândesc la altceva decât la ce trebuia făcut”, a spus Elena pentru The Mirror.

American Airlines a recompensat-o pentru intervenția salvatoare

Gestul Elenei Sumanariu a atras atenția reprezentanților companiei American Airlines, care au decis să îi transmită aprecierea lor oficială. La o zi după incident, pe 23 septembrie 2026, românca a primit o scrisoare de mulțumire din partea companiei aeriene.

Documentul a fost semnat de Natasha Narayan, directorul medical al American Airlines, și a evidențiat intervenția voluntară a medicului după sosirea zborului AA39. Reprezentanții companiei i-au mulțumit pentru implicarea sa într-un moment critic, în care un pasager avea nevoie urgentă de ajutor.

Pe lângă scrisoarea de apreciere, Elena a primit și 25.000 de mile aeriene în cadrul programului de fidelitate AAdvantage. Recompensa reprezintă o recunoaștere a gestului său și a disponibilității de a interveni pentru a ajuta un om aflat într-o situație extrem de gravă.

Cine este Elena Sumanariu, medicul român care lucrează în Marea Britanie

Elena Sumanariu este originară din Botoșani și și-a construit cariera medicală în Regatul Unit. Aceasta lucrează la Spitalul William Harvey din Ashford, în comitatul Kent, unitate medicală care face parte din East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, organizație din cadrul sistemului public britanic de sănătate.

Înainte de a pleca în Marea Britanie, românca a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Pregătirea dobândită în România și experiența profesională acumulată ulterior au contribuit la formarea sa ca medic.

Povestea intervenției de pe aeroportul din Miami a fost distribuită și pe pagina de Facebook a instituției medicale britanice în cadrul căreia își desfășoară activitatea. Postarea a atras numeroase reacții pozitive, inclusiv din partea unor persoane care au povestit că au fost tratate de Elena și care au apreciat modul în care aceasta și-a îngrijit pacienții.

„O femeie extraordinară! Am fost tratată de ea la Spitalul William Harvey. Este un medic extrem de profesionist și plin de compasiune”, „Am fost și eu tratată de această doamnă minunată în cadrul departamentului de evaluare și îngrijire medicală de urgență (SDEC). Mulțumesc și slavă Domnului că ați fost acolo pentru a ajuta”, „Este unul dintre cei mai buni medici pe care i-am cunoscut vreodată. Îmi amintesc că am văzut cum un pacient se purta urât cu ea și m-am asigurat că era bine. Este cu adevărat un om deosebit! Felicitări! Nici nu m-aș fi așteptat la altceva din partea ei”, au transmis pacienții tinerei pe Facebook.

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