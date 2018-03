Elena Udrea trăiește cele mai frumoase momente din viața ei, blonda este însărcinată cu gemeni și abia așteaptă să îi aducă pe lume. Deși declara că sarcina evoluează bine, fostul ministru al Turismului a făcut un anunț alarmant despre sarcină.

„Am problemele de ordin fizic. Nu pot să ies din casă.”, a spus Elena Udrea, din Costa Rica, într-o intervenție telefonică la România TV.

„Sarcina evoluează bine, este gemelară, deci sunt doi băieți. Costa Rica este o țară frumoasă și prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o țară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am prezentat niște prieteni foarte buni. Am găsit niște vechi cunoștințe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut capitala.

De obicei nu dau socoteală de ce plec din țară, dar când lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. Eu sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima am venit aici. Apoi săptămâna viitoare este cea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă”, spunea Elena Udrea la Antena 3.

Nuntă și botez în același timp

Celebra prezicătoare Carmen Harra este convinsă că Elena Udrea se va mărita din nou, ea afirmând că fosta șefă de la Ministerul Turismului va face nuntă și botez în același timp. „O maturizează, o s-o facă cu mai multă înţelegere faţă de tot ce se întâmplă, se umanizează, o sarcină îţi dă mai multă responsabilitate. E bine pentru evoluţia ei spirituală, în carieră. E foarte bună pentru ea. Copiii nu neapărat sudează căsniciile, de obicei se despart mai des. Important e să trăieşti momentul, clipa cu pasiune, evoluţia acestei relaţii va merge în bine. Mai mult ca sigur va avea nuntă şi botez anul acesta. Pentru o femeie, până la urmă, a deveni mamă e mare realizare”, a spus Carmen Harra.