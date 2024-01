Eleva însărcinată din Vaslui ar putea să-l bage-n pușcărie pe viitorul tată. Ce se întâmplă cu cei doi amorezi

Dragoste cu năbădăi la Vaslui! O adolescentă de 15 ani a rămas însărcinată cu iubitul ei, care are 24 de ani. Cei doi ar fi avut o relație de multă vreme, însă problema principală este că fata este minoră și urmează să aducă pe lume primul ei copil. Autoritățile române au stabilit, printr-o nouă lege, că actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani. Fapta se pedepsește cu închisoarea. Ei bine, viitorul tătic are acum probleme serioase cu legea, iar procurorii i-au pus gând rău.

O adolescentă de 15 ani și Andrei, un tânăr de 24 de ani din Duda Epureni, județul Vaslui, au trăit o poveste de iubire cu năbădăi în ciuda diferenței de vârstă sau a faptului că fata este minoră. Nu au ținut cont de reguli, ci doar de iubirea lor din care, se pare, că a rezultat o sarcină. Asta pentru că adolescenta este însărcinată în șapte luni și urmează să devină pentru prima dată mamă. Autoritățile au luat-o într-un centru specializat, căci este o întreagă anchetă în floare.

Tânărul, rudele lui, dar și alți localnici au declarat în fața instanței că minora se iubea cu băiatul respectiv de aproximativ doi ani, iar de relația lor toată lumea știa. Nu mai era un secret pentru nimeni că fata de 15 ani este iubita inculpatului. Ei bine, de acest detaliu nu țin cont procurorii. Magistrații l-au plasat pe tânăr sub control judiciar, deși numele lui era pus un mandat de arestare preventivă. Instanța a fost răbdătoare și a ascultat părerile tuturor celor implicați. În schimb, procurorii contestă decizia și vor să-l vadă pe bărbat după gratii.

Tânărul de 24 de ani, pus sub control judiciar

Noile prevederi ale Codului Penal au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024 și arată că actul sexual cu un minor care are sub 16 ani, când diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, constituie viol și se pedepsește cu închisoarea, de la 7 la 12 ani. DGASPC Vaslui a aflat de cazul adolescentei, abia când a ieșit la iveală faptul că aceasta este însărcinată.