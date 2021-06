Eliminare surprinzătoare la Survivor România?! A fost anunțat un nou Consiliu de Urgență

Competiția Survivor România se apropie de final, iar tensiunea atinge conte înalte. Rândurile s-au strâns, iar cei rămași își doresc cu ardoare să ajungă în marea finală. Însă cel mai probabil, planurile unora o să fie năruite având în vedere că s-a convocat un nou Consiliu de Urgență.

Mai sunt doar câteva etape până la terminarea show-ului din Dominicană. Telespectatorii emisiunii așteaptă cu sufletul la gură să afle mare câștigător, însă până atunci trăiesc emoții intense. În următoare ediție a fost anunțat faptul că se va întruni din nou un Consiliu de Urgență, fapt ce nu anunță lucruri prea bune.

„Am convocat Consiliul de Urgenta pentru a aduce amanunte despre unul dintre voi, iar numele lui este…”, a anunțat Daniel Pavel.

Astfel, fanii emisiunii se gândesc că ar putea să fie vorba despre o eliminare deosebită, iar cel vizat pare să fie Cosmin. Din păcate, Faimosul a avut câteva probleme de sănătate și a ajuns la spital, iar de câteva ediții nu a mai apărut pe traseu. Rămâne de văzut dacă presupozițiile se adeveresc și ce se va discuta în cadrul consiliului.

(CITEȘTE ȘI: RALUCA DUMITRU, DEZVĂLUIRI DUPĂ ELIMINAREA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA! CE A SPUS DESPRE ELENA MARIN. „BĂIEȚII ERAU FOARTE OK, DAR EA NU”)

Faimosul și-a dedicat victoriile mamei sale

Cosmin este unul dintre concurenții care a încercat să se țină cât mai departe de conflicte și care a dat tot ce a avut mai bun pe traseu. Acesta a închinat toate victoriile obținute în memoria mamei sale care s-a stins din viață și care ar fi fost extrem de mândră de participarea lui la Survivor România.

„Mama era o fană înrăita a emisiunii Exatlon, și, cu siguranță, s-ar fi bucurat pentru mine, să vadă, acum, că am reușit să ajung la un show asemănător, cum este Survivor. Din păcate, ea nu a mai reușit sa vadă acest lucru, a plecat de pe această lume mult prea devreme și mă doare. E greu pentru mine, dar nu pot schimba nimic. Ii port în suflet pe părinții mei și am să le dedic victoriile de pe traseu. Drept dovadă, am un semn pe care îl voi face pentru mama și tatăl meu atunci când voi fi învingător, căci, din nefericire, dacă mama a plecat de pe această lumea, și tata a murit”, a spus Cosmin.

(VEZI ȘI: S-AU ÎNCINS SPIRITELE LA SURVIVOR ROMÂNIA! AU FOST ARUNCAT CUVINTE GRELE ȘI DEJUCATE STRATEGII. „AI GREȘIT EMISIUNEA”)

Sursa foto: Instagram