Eliza Natanticu, dietă ca vedetele de la Hollywood! Fosta concurentă de la Asia Express lucrează cu un cunoscut antrenor din America 

Eliza Natanticu își pregătește trupul pentru vară și a trecut la dietă. Aceasta lucrează cu un cunoscut antrenor din America, prin mâinile căruia au trecut numeroase vedete internaționale. Pe lângă dietă, soția lui Cosmin Natanticu face și mișcare fizică, potrivit planului dat de antrenor. Ce dietă urmează blondina.

Nu mai este mult până la vară, iar Eliza Natanticu vrea să fie cât se poate de pregătita. Așa că aceasta și-a pus pe pauză poftele culinare și a intrat la dietă. Urmează o cură de slăbire bazată pe carbohidrați. Mai exact, în fiecare zi crește cantitatea de carbohidrați. Această fluctuație activează metabolismul și arderea grăsimilor.

Pe lângă dietă, Eliza Natanticu lucrează intens și în sala de sport, dar și acasă. Soția lui Cosmin Natanticu lucrează cu un antrenor celebru din America. Acesta a ajutat numeroase vedete să atingă forma ideală și Eliza speră la aceleași rezultate.

„Sunt în a patra săptămână și am slăbit 4 kilograme. Este o dietă bazată pe carbohidrați. Mănânci o cantitatea mai mică de carbohidrați în prima zi, apoi o cantitate medie și în a treia zi o cantitate mare de carbohidrați. Face ca această dietă să activeze metabolismul și arderea grăsimilor, fiind aceste fluctuații de carbohidrați în organism, slăbești.

Lucrez cu un antrenor foarte cunoscut din America. A lucrat cu foarte multe vedere. Am antrenament pentru acasă sau pentru sală. Am și un nutriționist care mă întreabă mereu cum e dieta”, a spus Eliza Natanticu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Eliza Natanticu, la un pas de moarte

În urmă cu ceva timp, Eliza Natanticu a trecut printr-o experiență la limită. A fost la un pas de moarte în urma unei operații banale. Aceasta a suferit o intervenție din cauza unui chist ovarian, însă în spital a contactat o bacterie ce i-a dat mari bătăi de cap.

„Eram să mor în urma unei operații banale, am contactat o bacterie de pe acolo. Oamenii mi-au zis în spital că am venit eu cu bacteria de acasă. Trei săptămâni am stat în spital, nu știau ce să-mi facă. Făceam temperatură continuu. Trebuia să mă operez la un chist ovarian.

Am ajuns acasă și după două zile i-am spus lui Cosmin că nu mă simt bine. Stătea Cosmin noaptea lângă mine și citea din Acatistul Sf. Nectarie, plângea acolo la capul meu. După ce m-am vindecat, mi-am reevaluat toată viața și mi-am spus că vreau să-mi urmez visul, adică muzica”, a povestit Eliza Natanticu.

