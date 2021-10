Eliza și Cosmin Natanticu, probleme în cuplu! Au fost la un pas de separare. „Pentru mine a fost un șoc.”

Eliza și Cosmin Natanticu forează un cuplu de mai bine de zece ani de zile. De-a lungul timpului cei doi au avut atât urcușuri, cât și coborâșuri în relație, însă în final toate lucrurile s-au aliniat și cei doi formează un cuplu solid de mult timp. Aceștia au fost chiar în pragul despărțirii.

Eliza, soția lui Cosmin Natanticu, a vorbit despre relația de cuplu și despre problemele pe care cei doi le-au întâmpinat de-a lungul timpului. Aceștia s-au iubit, s-au certat, au trecut prin bune și rele, iar în final s-a dovedit că nimic nu îi poate despărți.

„Am trecut prin multe hopuri împreună și cumva am fi fost de vină dacă nu am fi luptat și am fi lăsat așa lucrurile, însă am învățat din această viață că nimic nu este ușor și toate lucrurile care vin ușor se și duc așa de repede și pentru o relație în care am luptat și vorbesc din punctul meu de vedere și amândoi am tras cu dinții. Uite că am ajuns acum într-un punct în care lucrurile s-au sedimentat.

Au tot fost, de la mici discuții, la mici certuri pe care le au cuplurile, de la cum înveți să treci mai departe, să lași de la tine, de la statul în casă împreună. Noi ne-am mutat împreună după o săptămână.”, a declara Eliza, la Antena Stars.

Eliza și Cosmin Natanticu, la un pas de despărțire

Eliza a mai vorbit și despre cel mai mare hop pe care l-a avut în relația cu soțul ei. Se pare că Natanticu a avut o perioadă în care a fost foarte rece, lucru ce a făcut-o pe Eliza să ajungă în pragul despărțirii. Din fericire, atunci când bărbatul a realizat că poate pierde femeie iubită comportamentul lui s-a schimbat radical, lucrurile rezolvându-se.

„S-a întâmplat când a venit Cosmin acasă după un TV Show. Am avut nevoie de o lună de zile, timp în care el nu mai era el, era un străin care a intrat în căminul nostru și pentru mine a fost un șoc și era să ne despărțim. A fost un moment crucial.”, a mai spus Eliza.

