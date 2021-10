Ella de la ”Puterea dragostei”, detalii neștiute despre foștii iubiți: ”Am suferit, nu vreți să știți...”

Ella, fosta concurentă de la ”Puterea dragostei”, și-a deschis sufletul în fața fanilor de pe rețelele de socializare și a vorbit despre relațiile eșuate din viața ei. A suferit cât alții în două vieți, dar a rămas o femeie cerebrală și cu lecțiile învățate.

Fosta concurentă de la ”Puterea dragostei” și-a pus sufletul pe tavă în fața fanilor. A recunoscut că viața ei nu este perfectă și nici nu a fost vreodată. A suferit din cauza oamenilor nepotriviți pe care i-a iubit, dar și din cauza naivițății cu care a crezut în oameni.

Recent, într-o secțiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei, Ella a primit o serie de întrebări legate despre relațiile eșuate din viața ei și a atras atenția tinerelor să nu se mai încreadă în bărbații nepotriviți:

” Am primit extrem de multe mesaje asemanatoare. Da, din pacate, am suferit extrem de multi..ma regasesc si eu, dupa cum bine stiti, am suferit foarte mult in viata mea din dragoste si nu e normal, trebuie sa nu ne punem increderea in oameni nepotriviti. Intr-adevar, asa sunt unii in momentul in care vad ca tu ii iubesti, incearca sa te manipuleze, sa-si puna toata autoritatea asupra ta si sunt constienti ca ei te-au acolo cand isi doresc ei”, a spus Ella pe Instagram.

Se declară o femeie puternică, iar asta datorită tuturor experiențelor neplăcute din viața ei. ”Un șut în fund, un pas înainte”, Ella, fosta concurentă de la ”Puterea dragostei” , nu și-a pierdut speranța în oamenii de calitate și crede că ce este al ei este pus deoparte, dar până atunci, bruneta le sfătuiește pe femei să fie puțin egoiste și indiferente:

”Asa ca, sa destindem putin atmosfera, dati-le doar impresia ca sunteti acolo pentru ei, oricand, la orice ora si dupa nu veti mai suferi. Daca va puneti sufletul pe tava, o sa suferiti si o sa regretati timpul pierdut cu persoanele nepotrivite. Si eu m-am aflat in aceeasi situatie, am suferit, nu vreti sa stiti. Incercati sa fiti mai indiferente, daca puteti”, este mesajul transmis de Ella de la Puterea Dragostei, pe contul ei de Instagram.

Sursa foto : Arhiva CANCAN