Elon Musk, cu chiuveta la Casa Albă. Fotografia care a stârnit un val de reacții

Una dintre cele mai recente postări făcute de Elon Musk pe platforma X, fostul Twitter, a stârnit un val de reacții și controverse. Fotografia s-a bucurat de peste 100 de milioane de vizualizări, iar aceasta reprezenta o ipostază editată, în care miliardarul părea că ar duce o chiuvetă în biroul oval de la Casa Albă.

Această idee a pornit de la celebrul filmuleț din anul 2022, în care Elon Musk intra în sediul platformei X, fostul Twitter, în timp ce căra o chiuvetă. Descrierea „Let that sink in” a fost folosită sub forma unui joc de cuvinte care înseamnă „Obișnuiți-vă cu ideea”.

Postarea lui Elon Musk a fost făcută chiar în ziua în care Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA, iar acest lucru nu poate fi doar o coincidență, având în vedere faptul că miliardarul a jucat un rol foarte important în campania lui Trump. Mai exact, Musk a cheltuit peste 110 milioane de dolari pentru a-l susține în campanie pe republican și a contribuit la victoria acestuia.

Detalii în legătură cu rolul pe care Elon Musk îl va avea în noua administrație nu au fost încă dezvăluite, dar postarea a stârnit un val de reacții din partea internauților: „Deja te muți la Casa Albă?!”, au spus unii.

Deși Elon Musk este primul și cel mai important susținător al lui Donald Trump, mai există alte nume mari care au contribuit la victoria republicanului.

Cel mai surprinzător de pe listă este prezentatorul Joe Rogan. Apreciat pentru podcastul său, cel mai ascultat din lume, Rogan a făcut anunțul că îl susține pe Trump cu 24 de ore înainte de alegeri.

Dr. Phil, jurnalistul Tucker Carlson, prezentatoarea Savannah Chrisley, sportivii Brett Favre și Danica Patrick au vorbit deschis atât pe TV cât și la mitingurile organizate de Partidul Republican de ce îl susțin pe Donald Trump.

Cântăreții Kanye West, Kid Rock, Kodak Black, Lil Pump, Chris Janson, 50 Cent, Lil Wayne sau DaBaby, toți și-au arătat susținerea iar unii dintre ei au cântat la mitingurile de campanie ale politicianului republican.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024