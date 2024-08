Ema Karter a făcut show în mașina rapper-ului! Dans incendiar în brațele lui 50 Cent!

50 Cent a făcut show de zile mari în Capitală, acolo unde o mulțime copleșitoare de oameni s-a adunat să îl asculte pe celebrul rapper american. Ema Karter nu a lipsit de la eveniment şi a avut ocazia să stea de vorbă cu starul internaţional de aproape… de foarte aproape mai bine spus! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, blondina a povestit cum a decurs întâlnirea cu artistul. Se pare că toată echipa a rămas profund impresionată de abilităţile româncei noastre.

Ema Karter a avut parte de o întâlnire la care nu spera vreodată. Fană a celebrului artist american, blondina nu îşi imagina că va avea ocazia să stea de vorbă cu el, ba mai mult să petreacă două zile în compania acestuia. Anul trecut a fost la un concert pe care rapperul l-a susţinut la Miami, însă atunci l-a admirat de departe. Acum însă, cântăreţul a venit pe terioriul ei, iar lucrurile au stat diferit.

Nu este pentru prima dată când Ema Karter reuşeşte să le sucească minţile artiştilor internaţionali care au venit în România să facă spectacol. La sfârşitul lunii trecute, blondina a fost prezentă la festivalul ”Beach, Please!”, de la Costinești, acolo unde s-a ”lipit” de celebrul rapper Lil Pump (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Ema Karter: „Le-a plăcut mult cum arăt…”

Şi de această dată a reuşit să încingă atmosfera în culise. Pe lângă distracţie, blondina a făcut şi afaceri cu americanii. Echipa artistului a fost impresionată de felul în care românca noastră arată, astfel i-a fost propusă o colaborare pe care a şi acceptat-o imediat.

Cât despre starul internaţional, Ema Karter a avut numai cuvinte de laudă. Deşi nu a avut voie să se pozeze cu acesta, ne-a asigurat că s-au distrat amândoi pe cinste! Şi 50 Cent a plecat fericit se pare din România, după ce blondina i-a dansat în braţe.

„Am fost la dinner cu toată echipa cu o seară înainte de concert şi m-au invitat să merg cu ei la concert. Xonia mi-a făcut cunoştinţă cu managerul lui când am fost în vară la un festival. Noi am fost singurele persoane prezente în backstage. Chiar dacă mulţi artişti români au vrut să intre ei nu au vrut pe nimeni altcineva. Iniţial trebuia să plec în Budapesta, dar mi-am schimbat biletul şi am mers la concert.

A fost foarte tare să fiu cu ei în aceeaşi maşină, să stau cu ei în aceeaşi camera în backstage. A fost o experienţă unică. L-am mai văzut pe 50 Cent în Miami şi în Las Vegas şi am spus ca a treia a oară este cu noroc. Am vrut să vorbesc cu el, să îl cunosc şi am avut această ocazie acum. Toată echipa s-a purtat foarte frumos cu mine, Yayo chiar mi-a dat tricoul lui să-l păstrez şi, şi el şi Murda mi-au spus când eram la hotel că toată echipă a fost ocupata toată seara, că au aflat cu ce ma ocup şi mi-au vizionat toate filmele şi fac treabă bună. Le-a plăcut mult cum arat şi m-au întrebat dacă vreau să fac un video mai sexy pentru şampaniile lui 50 Cent şi am făcut.

Ne-am distrat, am vorbit, am glumit, am dansat chiar şi în maşină. După concert am fost la dinner şi după am plecat direct la aeroport”, ne-a povestit Ema Karter în exclusivitate.

