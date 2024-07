După ce s-a distrat cu Lil Pump în cort, Ema Karter mai face o ”nebunie”! De data asta tocmai la Miami! L-a cucerit pe campionul mondial la box: ”M-a invitat la el și…”

Spectacol a făcut Ema Karter la festivalul ”Beach, Please!”, de la Costinești, acolo unde s-a ”lipit” de celebrul rapper Lil Pump. A ajuns în cortul lui, de unde a ”aruncat” fotografii deocheate. Artistul a invitat-o, pe loc, în Miami, dar vedeta a refuzat. Totuși, la scurt timp, a traversat Oceanul. Dar nu pentru Lil. CANCAN.RO are detaliile și declarațiile exclusive ale Emei.

Ema Karter a plecat în America, la Miami, la puțin timp după ce festivalul de la Costinești, unde a dat o lovitură de imagine (Vezi AICI detaliile și fotografiile). Acolo unde avea să-și întâlnească prietenul care-i scrie de mai bine de doi ani. Este vorba de campionul mondial de box, Jorge Linares. Mesajele dintre ei nu au fost de ajuns pentru Ema, așa că a vrut o întâlnire cu luptătorul. Și s-a întâmplat.

Ema Karter lovește din nou! Celebrul boxer Linares i-a căzut în mreje

Chiar Ema Karter povestește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a decurs totul. ”Vorbesc cu Jorge Linares de doi ani, am tot vorbit prin mesaje, la telefon și acum am decis că este momentul să ne vedem. Am fost de multe ori în Miami, dar nu am avut timp ori el era plecat, pentru că acum s-a retras și antrenează sportivi. Îi pregătește pentru competiții și merge cu ei unde au competițiile respective”, a început dezvăluirile Ema.

A ajuns chiar în sala lui Limares, unde a avut parte de un antrenament pe cinste. ”Am petrecut câteva zile frumoase în Miami, m-a dus la un restaurant mexican unde mâncarea și atmosfera au fost super, ne-am plimbat prin oraș, m-a invitat la el la sală, să facem un antrenament, și am acceptat. A fost prima dată când am făcut un antrenament de box și chiar mi-a plăcut. Ne-am distrat foarte tare. Am povestit foarte mult, ne-am cunoscut și mă bucur că ne-am întâlnit în realitate. Are o energie foarte bună și cred că o să călătoresc mai des în Miami sau o să stau o perioada mai lungă aici. Vedem”, a povestit Ema Karter.

