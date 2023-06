O relație de patru ani au avut luptătorul de MMA, acum și arbitru la galele RXF, și actrița de filme pentru adulți. O relație în care el ar fi călcat strâmb de mai multe ori, așa că finalul era previzibil. Despre Ema Karter și Yamato Zaharia este vorba, dar cei doi nu s-au lăsat pradă resentimentelor. Sunt, din nou, prieteni! Este, poate, împăcarea uluitoare din showbizul românesc! Ea l-a iertat, mai mult, l-a luat în Los Angeles. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Ema Karter a ajuns, din nou, la brațul lui Yamato Zaharia, cel alături de care a trăit o poveste de dragoste intensă, dar și cu năbădăi. Relația lor s-a rupt, nu și-au mai vorbit o scurtă perioadă, dar timpul le vindecă pe toate. Actrița și luptătorul își trimit, din nou, bezele. Doar de prietenie sinceră, spune el, care a făcut dezvăluirile în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ema Karter l-a dus pe Yamato în Los Angeles

În urmă cu două săptămâni, s-au întors din America, acolo unde au petrecut nu mai puțin de o lună. Ema a fost cu inițiativa. Îi era, oarecum, teamă de tărâmul tuturor posibilităților, așa că i-a propus lui Yamoto s-o urmeze. Răspunsul afirmativ a venit prompt, mai ales că luptătorul chiar avea de gând să ajungă, din nou, acolo.

”Ei îi este frică de America și mi-a zis: vii cu mine, că mi-e frică? Am acceptat, plus că mai am și eu prieteni acolo. Am stat o lună. Am rezolvat și niște lucruri, mi-a făcut un prieten niște conexiuni, cu viceprimarul din Santa Monica, dar și cu vreo trei producători muzicali. Eu i-am dat niște nume de cântăreți de la noi producătorilor de acolo…

Am dus-o pe Ema prin diferite zone mai întunecate din Los Angeles. Am păcălit-o, i-am zis că mergem undeva unde sunt mulți turiști, a fost ok. Ea a filmat cu actorii ăia ai ei”, a dezvăluit Yamato.

Au nimerit în clubul de striptease unde cânta 50 Cent

Tot el avea să povestească o întâmplare care l-a amuzat, cum a intrat, fără să știe, într-un club de striptease, alături de Ema. Și unde cânta 50 Cent.

”Am fost pentru prima dată în clubul ăsta, credeam că e unul normal, cum sunt astea de la noi, cânta 50 Cent acolo. Toată lumea a stat la coadă, când am intrat, tot vedeam că vin fete. Și vorbeam cu Ema, uite, câte fete vin aici! Câte ospătărițe, toate arată bine… Când am intrat, toate erau în lenjerie intimă și pe tocuri. Veneau alea, trăgeau de mine, unii veneau la Ema, credeau că e de acolo”, s-a amuzat Yamato Zaharia.

