La gala RXF 42, Ema Karter și Bogdan Mocanu și-au făcut apariția împreună. CANCAN.RO a fost pe fază și i-a prins în „fapt” pe cei doi. Într-un interviu acordat în exclusivitate publicației noastre, Ema și Bogdan au abordat subiectul prezenței lor alăturate, iar, pe lângă asta, celebra „OnlyFanistă” a fost mai directă ca niciodată. Ema Karter a pus tunurile pe colega sa de breaslă Maria Georgiana!

Bogdan Mocanu a venit la gala RXF 42, de marți, 27 septembrie, la braț cu nimeni alta decât Ema Karter. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cei doi protagoniști nu s-au aruncat „cu capul înainte”, ci au fost rezervați în ceea ce privește statutul lor amoros.

Când a fost întrebată dacă ar intra în ring cu Maria Georgiana, milionara din OnlyFans, blondina a fost cât se poate de directă.

Nu s-ar bate cu șatena, pentru că Ema este mai înaltă și mai… suplă. De altfel, micile înțepături trimise de Ema Karter către Maria Georgiana ar fi generat și situația „conflictuală” dintre ele.

„Bine că vrea să-mi cunoască noul animal și nu pe cel vechi”

CANCAN.RO: De unde până unde voi doi?

Bogdan Mocanu: Aparent, ne înțelegem bine. Suntem prieteni.

Ema Karter: Momentan da, vedem ce o să fie în viitor.

Bogdan Mocanu: Da, sunt pe aceeași undă cu Ema, așa că nu vreau să zic nimic mai mult.

CANCAN.RO: Ați venit împreună, dar plecați împreună?

Ema Karter: Păi doar nu vrei să mă lase aici, nu?

Bogdan Mocanu: Cu cine pleci acasă? Cu cine te-a adus la bal sau cu cine ai dansat la bal? Normal că pleci acasă cu cine te-a adus la bal.

CANCAN.RO: Ema vrea să-ți cunoască noul animal de companie.

Ema Karter: Îmi plac animalele, am și eu o pisică, lui nu-i plac pisicile.

Bogdan Mocanu: Am avut și eu o pisică cheală, bine că vrea să-mi cunoască noul animal și nu pe cel vechi.

Ema Karter: Era urâtă pisica pe care o avea, a mea e mai frumoasă.

Bogdan Mocanu: Nu era urâtă deloc, era chiar frumoasă și semăna cu un om, semăna cu o parte a omului, de fapt. Aș vrea ca animalele noastre să facă cunoștință.

CANCAN.RO: Cum e să fii la masă cu două dintre fostele tale?

Bogdan Mocanu: Nu e nimic, am păstrat o relație de prietenie și cu Roxana și cu Ana. Plus că n-am venit aici să le dau lor atenție, ci meciului și Emei. Dar e frumos că la aceeași masă sunt și eu, și fostele mele, și fostul ei, Yamato.

Am păstrat o relație de prietenie cu Ana pentru că n-a fost cine știe ce, am stat doar două săptămâni împreună, nici nu ne-am cunoscut ca lumea, iar Roxana e nebună și sălbatică și nici n-avem cum să ne ignorăm. Probabil o să facem glume și miștouri toată viața.

CANCAN.RO: La gelozie cum facem Bogdane, că eu știu despre tine că nu prea accepți lucruri?!

Bogdan Mocanu: Sunt la psihiatru, la psiholog înscris…

Ema Karter: Îți dau și eu un psiholog dacă vrei, că am unul bun.

„Eu am 58 de kg și sunt puțin suplă, ea e puțin grăsuță„

CANCAN.RO: Cum e să stai la masă cu fostele lui Bogdan?

Bogdan Mocanu: Programăm meci cu Roxana.

Ema Karter: Nu, că mă bate…

Bogdan Mocanu: Ea mai mult latră decât mușcă, stai liniștită.

Ema Karter: Măi, dacă vrei poți să-mi faci meci cu altcineva care să facă tot ce fac eu, același job.

CANCAN.RO: Maria Georgiana?

Bogdan Mocanu: Nu, că suntem prieteni. Nu, de ce cu ea?! Pot să propun eu alte două nume?!

Ema Karter: N-am cum să mă bat cu Maria Georgiana că eu am 1,75 cm, iar ea are 1,50 m. Eu am 58 de kg și sunt puțin suplă, ea e puțin grăsuță. N-am o problemă cu femeile mai grăsuțe și mai mici de înălține, să nu se înțeleagă prost.

CANCAN.RO: Observ mici înțepături.

Ema Karter: Eu i-am scris Mariei acum ceva timp și m-am luat puțin de ea. M-a deranjat că a dat foarte prost în fetele care fac OnlyFans. A dat prost în fetele care fac videochat și i-am spus: „N-ai cum să faci chestia asta când tu ai făcut videochat la cuplu. Nu ai cum, scuză-mă”.

Nu știu cine tot închide conturi din România (n.r. conturi de Instagram), dar cineva plătește un hacker sau ceva și ne închide conturile. Mi se pare foarte urât. Concurența n-o elimini așa.

CANCAN.RO: Crezi că tot Maria Georgiana ar fi putut să-ți umble la cont?

Ema Karter: Nu știu, că nu prea mă suportă fetele care fac OnlyFans din România.

CANCAN.RO: Faceți casă împreună, Bogdane!

Ema Karter: Trebuie să-mi arate apartamentul, a zis că mă lasă să-mi fac poze.

Bogdan Mocanu: Ema, arăta-ți-aș casa. Arăta-ți-aș casa și animalul.

