Maria Georgiana, milionara din Onlyfans, a dat lovitura după participarea în ediția a patra a celui mai nou sezon „iUmor”. Nu doar că i-au „bubuit” conturile, dar Mihai Bendeac este practic luat în „colimator”. Șatena a făcut „tranziția” de la Liviu Vârciu, la fostul jurat de la „iUmor”. CANCAN.RO a stat de vorbă cu tânăra care îl declară pe Mihai Bendeac drept noul său „crush” din televiziune și vă prezintă declarațiile exclusive.

În ediția cu numărul 4 a sezonului 13 i”Umor”, show difuzat pe Antena 1, Maria Georgiana, tânăra milionară care activează pe platforma OnlyFans, a pregătit un moment de autoironie pe care l-a prezentat în fața Deliei, a lui Mihai Bendeac, a lui Cheloo, dar și în fața lui Costel, juratul special al acelei ediții – în prezent, juratul permanent care „i-a luat scaunul” lui Mihai Bendeac.

Acest lucru v-a fost prezentat, de altfel, în exclusivitate de CANCAN.RO (Vezi AICI detalii), atunci când a fost cutremur în toată regula în Antene, după ce Mihai Bendeac a refuzat să se mai prezinte la filmările emisiunii „iUmor”.

Revenind la povestea noastră, după participarea la iUmor, conturile Mariei Georgiana au „bubuit”, în doar două zile după difuzarea ediției venindu-i nu mai puțin de 500 de abonați „dintr-un foc”.

La un calcul simplu, 500 de abonați x 8 dolari abonamentul Mariei/lună, în contul milionarei din Onlyfans au intrat 4.000 de dolari în doar două zile, lucru mărturisit chiar de ea, pentru CANCAN.RO: „Mi-au venit în jur de 500 de abonați în 2 zile, unii dintre ei s-au reîntors la mine pe pagină să mă felicite”.

(NU RATA: Cum a reacţionat Mihai Bendeac când a aflat că Maria Georgiana face 40.000 de dolari pe lună din Only Fans: „Iubirea mea”)

„Mi se pare un bărbat frumos și e noul meu crush din televiziune”

Milionara din Onlyfans a continuat șirul dezvăluirilor, declarând că Mihai Bendeac este noul ei crush (n.r. persoană pe care o place) din televiziune. Practic, l-a lăsat pe Liviu Vârciu și l-a luat în „primire” pe Mihai Bendeac.

Maria Georgiana susține însă că nu s-a gândit niciodată la ceva mai mult între ea și fostul jurat de la „iUmor”, chiar dacă, în cadrul ediției în care a participat, a observat că acesta îi „arunca” priviri, fapt ce a emoționat-o.

„Dintotdeauna am fost fană Bendeac, dar nu m-am gândit la nimic mai mult, doar la faptul că este un bun actor.

Mă privea într-un anume fel și de asta m-am emoționat foarte tare. Mă așteptam să îmi critice ocupația și să-mi pună diverse întrebări care să nu fie neapărat în favoarea mea, dar a fost total invers.

Acum da, chiar mi se pare un bărbat frumos și e noul meu crush din televiziune😂. Chiar am așteptat după numărul meu să fac și poză cu el”, a mai continuat Maria Georgiana.

(VEZI ȘI: Maria Georgiana, ofertată de un post de televiziune! ”Regina Onlyfans”, la un pas să devină asistentă TV)

„Cred că mulți urmăreau emisiunea pentru că era el în juriu”

Subiectul plecării lui Mihai Bendeac de la „iUmor„ a fost punctat și de Maria Georgiana. Aceasta e de părere că mulți dintre telespectatori urmăreau emisiunea pentru că actorul făcea parte din juriu.

„Îmi pare rău că a plecat de la Antena 1, cred că mulți urmăreau emisiunea pentru că era el în juriu. Inclusiv eu!

Nu am participat la emisiune neapărat pentru el, am vrut să îmi depășesc niște limite și chiar eram curioasă dacă voi reuși să iau like de la Cheloo.

Chiar dacă nu am avut succes cu asta, am apreciat enorm tot ce au spus jurații despre mine”, a încheiat Maria Georgiana, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.