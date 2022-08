Maria Georgiana, ofertată de un post de televiziune! ”Regina Onlyfans”, la un pas să devină asistentă TV

Maria Georgiana, Tik Toker și model Onlyfans, și-a atras un număr considerabil de urmăritori în mediul online, motiv pentru care a reușit să se facă remarcată și în alt domeniu. Tânăra a primit o ofertă de nerefuzat din partea conducerii postului ”Prima Tv” și a făcut dezvăluiri, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Recent, Maria Georgiana a încheiat filmările pentru serialul „Pup-o, mă! 3”. Acolo a avut șansa să demonstreze că are talent și că își merită rolul în serial. După ce a dat tot ce a avut mai bun, Maria a primit o altă ofertă de nerefuzat, chiar în timpul filmărilor. Șefii de la Prima TV o vor în echipa lui Cristi Brancu, în postura de asistentă TV. Șatena însă nu a fost neapărat încântată de ofertă, asta pentru că acest lucru ar presupune mici sacrificii.

De ce nu ar vrea modelul Onlyfans să devină asistenta lui Brancu

Maria Georgiana a declarat că nu ar accepta propunerea, pentru că asta ar însemna să se mute la București, iar ea nu vrea nici în ruptul capului să lase capitala Moldovei pentru apariții TV.

„Păi Alin Panc mi-a spus că a vorbit cu cineva de la Exclusiv VIP. Am înțeles că el (n.r. Cristi Brancu) vrea să-și mărească echipa și Alin m-a recomandat pe mine. Eu le-am spus că nu pot să mă mut în București, după aia ei mi-au spus că va fi pentru o perioadă mai scurtă și că nu trebuie să mă mut definitiv. După care au zis că o să facă ei o ședință și o să mă sune. Dar nu știu ce să zic, nu aș vrea să mă mut la București”, a declarat Maria Georgiana pentru CANCAN.RO.

Cum a ajuns să obțină un rol în serialul „Pup-o, mă! 3”

„Când mi-a dat mesaj Alin (n.r. Alin Panc) , nu mi-a venit să cred. Am crezut că e o glumă că el m-a abordat prin mesaje. Mi-a zis că a văzut TikTok-urile mele și că i-am părut amuzantă. Probabil, a contribuit faptul că am o bază de urmăritori, dar mi-a zis că am și talent.”

