Victor Slav și Bogdan Vlădău au ridicat ștacheta! Nu mai împart doar prietenia, ci au ajuns să „aspire” la… aceeași femeie. Foști crai veritabili, cei doi și-ar fi încercat-o cu nimeni alta decât Ema Karter. Modelul de pe OnlyFans a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, modalitatea prin care Victor Slav și Bogdan Vlădău au descoperit-o, dar a și scos la iveală detalii din relația avută cu Yamato Zaharia.

Celebra onlyfanistă Ema Karter s-a ferit cât s-a ferit, dar a dat-o pe față! Mai mult decât atât, a fost dată de gol chiar de către Yamato Zaharia, fostul său iubit, care a urmărit cu atenție momentul în care acorda un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Astfel, modelul de pe OnlyFans n-a putut să se abțină și i-a dat în vileag pe cei mai mari ”playboy” ai României.

„Mi-au scris acum câțiva ani”

Este cunoscut faptul că Victor Salv și Bogdan Vlădău, au bifat, de-a lungul timpului, relații amoroase cu diverse nume sonore din showbiz-ul autohton. Amândoi sunt, între timp, la casele lor și au renunțat la statutul de „playboy” , însă, nu demult, ambii făceau valuri printre domnișoarele cunoscute de la noi din țară.

Încă etaloane ale frumuseții masculine, „foștii playboy” – prieteni la cataramă, ar fi „atentat” în trecut la Ema Karter, unul dintre numele grele din Onlyfans-ul de la noi.

Poate din gelozie, Yamato Zaharia, foarte atent în momentul în care fosta sa iubită, pe numele său real Miruna Milu, divulga că anumite persoane arhicunoscute de la noi au abordat-o, a ținut să insinueze, din spatele camerelor, că Bogdan Vlădău și Victor Slav sunt două dintre numele care s-au aflat în inbox-ul Emei Karter.

Fără să aibă încotro, Ema a recunoscut.

„Nu vreau să spun, sunt însurați, au copii. Da (n.r. i-au scris mesaje ambii), dar nu acum. Mi-au scris acum câțiva ani, înainte ca eu să apar la TV, adică nu eram o persoană cunoscută atunci.

Activam în industria asta, aveam cont de Instagram destul de crescut și avem în jur de vreo 50.000 de urmăritori acolo, adică m-au găsit cumva și da, dar nu acum. Nu le-am răspuns”, a dezvăluit Ema karter, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Mi-au scris foarte multe persoane publice”

Faptul că Ema Karter produce bani pe bandă rulantă nu este un secret, dezvăluind chiar ea acest lucru într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO (Vezi AICI sumele produse de Ema Karter). De altfel, bucurându-se de succes în industria OnlyFans-ului, de la sine au venit și abordările din partea bărbaților cunoscuți.

În aceeași măsură, activitatea în domeniul pentru adulți are și părți mai puțin bune. Printre ele, așa cum declară chiar fosta iubită a lui Yamato Zaharia, se află și propunerile indecente venite din partea masculilor. Bărbații, datorită nudurilor „plasate” de Ema Karter pe OnlyFans, au impresia că blondina este o femeie ușor accesibilă.

„Mi-au scris foarte multe persoane publice și fotbaliști. Cred că mi-au scris toți fotbaliștii. Unii sunt căsătoriți.

Ei au tot felul de propuneri, cum am fost și în scandalul ăla implicată cu Marko, mi-a scris că îmi dă 500 de euro să mă întâlnesc cu el… Refuz, clar, ei privesc cumva altfel ceea ce eu fac și cred că sunt o femeie ușor accesibilă”, a mai continuat Ema Karter, pentru CANCAN.RO.

„Am fost prietenă și cu fosta lui”

Ema Karter a vorbit și despre relația cu Yamato Zaharia, un tânăr sportiv care a cunoscut celebritatea după ce a participat la ”Exatlon”, show-ul difuzat la Kanal D.

După cum spune chiar ea, cei doi au fost împreună patru ani și jumătate, însă acum au rămas prieteni, blondina însoțindu-l pe luptător în cadrul evenimentelor mondene. Totodată, modelul de la OnlyFans a dezvăluit că după despărțire s-a împrietenit cu iubita lui Yamato de pe atunci.

„Am fost împreună patru ani și jumătate și am decis să punem punct pentru că nu ne mai înțelegeam. Pur și simplu, am consumat tot și am rămas prieteni. Ba chiar, am fost prietenă și cu fosta lui.

După mine a fost cu altă fată și m-am împrietenit cu ea. Am ieșit în club împreună, am pus poze împreună, era o relație foarte frumoasă. El, oricum, și când era cu mine avea multe gagici”, a mărturisit Ema Karter, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

