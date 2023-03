Yamato Zaharia a picat într-un triunghi amoros. Iar asta pentru că Bettyshor, cea care a dat de înțeles în spațiul public că îi este iubită sportivului, s-a postat în mediul online sărutându-se cu trapperul Ian. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fiul președintelui Federației Române de Kempo a ținut să tranșeze situația. A declarat că și-a scurtat sejurul în Dubai pentru a merge însoțit de influenceriță la un eveniment, însă ea, între timp, și-a reconfigurat statusul relațional.

În ultima perioadă, Yamato Zaharia și Beatrice Ungureanu au reluat comunicarea. Cei doi au avut o relație amoroasă și în trecut, însă acum drumurile i-au adus din nou împreună.

Între timp însă, situația s-a schimbat radical. Din nou. Iar asta s-a întâmplat recent, în perioada în care Yamato a fost plecat în Dubai. Căci într-o seară, Beatrice Ungureanu s-a postat sărutându-se cu trapperul Ian.

„Am înțeles că nu se spală, că este drogat mort”

Yamato Zaharia a ținut să specifice, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că anumite voci din anturajul trapperului l-au înștiințat despre activitățile pe care Ian le-ar întreprinde.

„Pentru că mi s-a cerut să-mi exprim punctul de vedere cu privire la story-ului pus de Ian și Bettyshor, pot spune că nu am o problemă cu ei. Pe Ian nu îl cunosc personal, îmi place de el ca artist, doar că, din ce am auzit de la persoanele apropiate de el cu care recent se postează, am înțeles că nu se spală, că este drogat mort, că are mizerie prin casă. Nu știu dacă sunt adevărate aceste lucruri, dar apropiații lui le spun și mă repet, eu cu el nu am o problemă”, a spus Yamato Zaharia, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Mă chemase alături de ea și mi-am scurtat sejurul în Dubai„

Sportivul a continuat seria declarațiilor menționând că Beatrice Ungureanu l-a chemat pe plaiuri mioritice, acesta aflându-se în Dubai, pentru a o însoți la un eveniment. Fiul președintelui Federației Române de Kempo s-a conformat, însă tânăra și-a reconfigurat statusul relațional cu puțin timp înainte ca Yamato să se întoarcă în România.

„Conform declarațiilor lui Bettyshor din presă, se simțea o împăcare între noi. Trebuia să începem antrenamentele pentru RXF. Ba chiar trebuia să mergem împreună la lansarea filmului Haita de acțiune pentru că mă chemase alături de ea și mi-am scurtat sejurul în Dubai. Am făcut-o și pentru că promisesem altor persoane că o să merg. Între timp, ea am observat că și-a recalculat variantele și a pus acel story cu Ian”, a mai spus sportivul.

„Este un fenomen ca cine are «praful» să dețină șmecheria„

În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Yamato a ținut să ofere și un post-scriptum în care e posibil să fi bătut un apropo la adresa unei anumite persoane.

„Le urez succes amândurora și, până la urmă, este un fenomen ca cine are «praful» să dețină șmecheria pentru caracterele mai slabe. PS, că tot am văzut acum niște știri: Copii, nu mai luați ad litteram ce se cântă în piese pentru că de la substanțe se poate, separat de provocarea dependenței, să îți cadă părul, să ai pierderi de memorie, dar și să apară boli, de la hepatită, până la altele mai grele. Aveți grijă de voi”, a mai ținut să precizeze Yamato Zaharia, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

