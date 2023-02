Yamato Zaharia a semnat cu Antena 1! Luptătorul va apărea curând, în serialul Lia, în rol de deținut. Asta după ce și fratele său mai mic va putea fi vizionat din fața televizoarelor în sezonul al doilea din serialul Clanul, difuzat la PRO TV. Cei doi au devenit, practic, rivali de trusturi. CANCAN.RO are toate detaliile exclusive și vi le prezintă în cele ce urmează!

În urmă cu doar o zi, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, informații din culisele noului sezon al serialului Clanul, difuzat la PRO TV. Mai multe personaje își vor face loc printre cei deja obișnuiți cu dinamica seriei, iar Yani Zaharia, fiul lui Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, susțin sursele CANCAN.RO, va avea rol de bodyguard, din 19 februarie, atunci când va debuta noul sezonul. (Vezi AICI detalii)

În aceeași măsură, potrivit surselor CANCAN.RO, Yamato Zaharia va putea fi văzut și el, în curând, pe micile ecrane. Acesta va fi „rival” de trust cu fratele său, căci a semnat cu Antena 1. Yamato va apărea în serialul Lia și va avea rol de deținut.

Actoria și-a făcut loc în viețile de sportivi ale fraților Zaharia

Yamato a crescut înconjurat de medaliile tatălui său, Amatto Zaharia. La fel ca fratele său, sportivul este campion la kempo, ba chiar are în spate 20 de ani de muncă în artele marțiale. Mai mult decât atât, Yamato Zaharia a participat și în cadrul emisiunii Exatlon, fiind „Faimos” pentru Kanal D.

În aceeași măsură, luptătorul este cunoscut și pentru cuceririle pe care le face în rândul domnișoarelor din showbiz-ul autohton. După o relație care s-a întins pe mai mulți ani cu Ema Karter, un cunoscul model OnlyFans, acesta a cucerit-o și pe Denisa Despa, lucru dezvăluit, în exclusivitate, de CANCAN.RO. (Vezi AICI detalii)

Ba chiar într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO în urmă cu doar câteva luni, Yamato Zaharia a mărturisit că a călcat strâmb în relații, dar și că nu poate rezista în fața posesoarelor sexului frumos.

„Vorbesc cu mai multe fete, sunt liber de contract și niciodată nu am fost singur la casa omului, întotdeauna am călcat strâmb, că de aia am mai fost pe la voi. Nu-s bărbat urât, mai cad și eu în ispite”, mărturisea Yamato Zaharia, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

