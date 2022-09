Gala RXF 42 a scos la suprafață tot. Nu au primat doar luptele în cușcă sau agitația de la after-party – ale cărei dedesubturi vi le-am prezentat aseară (Vezi AICI detalii), ci și adevărul spus franc. „Acum ori niciodată” pare să-și fi spus arbitrul Yamato Zaharia, care, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a recunoscut, printre altele, că este abordat mai mult de bărbați decât de femei.

Gala GXF 42 s-a desfășurat marți, 27 septembrie, iar oponenții au încins ringul de lupte. Yamato Zaharia, fost „faimos” în emisiunea „Exatlon”, a fost unul dintre arbitrii care s-au ocupat ca meciurile să aibă loc în parametrii normali.

În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, sportivul a vorbit despre ieșirile „necontrolate” ale combatanților, care, de obicei au loc înainte de intrarea în cușcă.

După cum spune Yamato, faptul că ei se duelează prin vorbe, înainte de a pune în aplicare mișcările învățate de la antrenori, nu reprezintă acțiuni puse la cale dinainte, ci sunt reacții pe moment, fiindcă sunt destul de mulți bani la mijloc.

Mai mult decât atât, sportivul a deschis și cutia Pandorei în ceea ce privește viața sa sentimentală, iar, pe lângă faptul că a recunoscut că a călcat strâmb în relații, a dezvăluit că sunt persoane de sex masculin care îi iau cu asalt căsuța cu mesaje de pe Instagram.

(NU RATA: Fosta iubită a lui Yamato Zaharia face show-uri interzise cu o ”braziliancă”)

„Vor să fie și ei niște McGregori de România, dar nu prea le iese”

Reporter CANCAN.RO: Sunt plănuite de dinainte ieșirile dintre ei?

Yamato Zaharia: Mi-a mai comentat și mie lumea „Domne, e teatru”, eu nu cred că e teatru pentru că sunt bani mulți la mijloc, sunt niște contracte în spate și ei nu fac teatru. Și oricum, când se închide gardul de la cușcă, ușa, și se dă primul pumn, nu mai e vorba de nicio șmecherie, nicio înțelegere, nimic.

Cred că se inspiră mult din afară, se uită și ei pe la Cobra Kai și vor să fie și ei niște McGregori de România, dar nu prea le iese, mai bine ar fi naturali și fără să copieze.

Reporter CANCAN.RO: E normal ca arbitrul să intre în jocul lor?

Yamato Zaharia: Arbitrul din mijloc nu are treabă cu decizia, el nu influențează cu nimic soarta meciului, doar este acolo pentru a-i proteja pe cei doi sportivi să nu se muște, să nu se lovească cu capul și doar atât. Soarta meciului nu depinde de mine, ci de arbitrii judecători, care stau pe margine și punctează.

Reporter CANCAN.RO: Contra cui l-ai vedea pe Alex Bodi într-un meci?

Yamato Zaharia: Bodi e un bărbat frumos, mare, se antrenează, are putere financiară încât să nu-i pese dacă își anulează câteva proiecte pentru a se antrena. Cu Dorian Popa l-aș vedea, fiind de aceeași statură.

Și Dorian a zis că vrea să intre în cușcă pentru suma corectă de 300.000 (de euro, n.r.). E un nume mare și își merită banii, mai ales că are multe de pierdut în cazul în care se accidentează… fațetele… o grămadă.

(VEZI ȘI: „O am de 22 cm și am auzit că îți place să te f***!” CANCAN.RO are conversațiile „picante” dintre un cunoscut YouTuber și Miruna, fosta lui Yamato Zaharia, model OnlyFans)

„Întotdeauna am călcat strâmb”

Reporter CANCAN.RO: Ai iubite cunoscute?

Yamato Zaharia: Nu cred că atât de importante pentru publicul larg. Vorbesc cu mai multe fete, sunt liber de contract și niciodată nu am fost singur la casa omului, întotdeauna am călcat strâmb, că de aia am mai fost pe la voi. Nu-s bărbat urât, mai cad și eu în ispite.

Și ce crezi, că dacă tot mă întrebi de femei, hai să-ți dau o bombă. Nu mă caută femeile, mă caută mai mult bărbații de o perioadă de timp, nu știu de ce.

Ce ați pățit, bărbaților? Ați înnebunit?

Reporter CANCAN.RO: Îți scriu bărbați ca să ce? Să-i antrenezi?

Yamato Zaharia: Da, să ne antrenăm la partea de jos. Facem spate-sol, ceva de genul ar vrea ei.

Eram și cu Bogdan Mocanu la masă și îmi dă un băiat, la un eveniment, l-am văzut acolo, am văzut că e cântăreț, îmi dă mesaj cu un pupic și eu i-am dat reacție „TOP”, nu știam ce să-i zic, îți dai seama. Și după el îmi dă o limbă. Și eu ce să mai fac în cazul ăsta? Ce să înțeleg? Mai trebuia să-mi pună și o vânătă lângă și era perfect.

Băi, dați-mi și când vă asigurați că bărbatul e și el pe linia voastră, eu n-am nimic cu partea asta să mă înțelegeți, dar trebuie să te asiguri, că așa e frumos.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.