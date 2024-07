Vedeta din România care face 1.000 de euro în doar 5 minute! Și-a spus secretul pe TikTok: „Fac custom”

Ema Karter face bani cu nemiluita din munca pe internet și nu numai! Vedeta a ajuns să încaseze și 1000 de dolari în doar 5 minute de muncă, lăsând la o parte sumele colosale cu care se alege din filmele pentru adulți. Diva sexy câștigă o adevărată avere din această industrie și nu îi e rușine s-o spună. Ce trebuie să facă preț de câteva minute pentru a lua o sumă frumușică? A dezvăluit secretul pe TikTok!

Ema Karter face bani pe bandă rulantă și câștigă o adevărată avere din industria filmelor pentru adulți. Nu mai este niciun secret faptul că românca este cu adevărat o vedetă în acest domeniu, de unde se alege numai cu sume frumoase. Face lunar zeci de mii de dolari, pe care are de gând să-i investească într-o afacere când va fi cazul. Momentan, se bucură de micile plăceri ale vieții și se distrează pe cinste ori de câte ori are ocazia.

De curând, a dezvăluit cât de ușor face banii. Ema Karter a explicat cum îi intră în cont suma de 1000 de dolari pentru doar 5 minute de muncă. Câștigă acești bani de pe OnlyFans, unde trimite un video „custom” (n.r personalizat) pentru unul dintre utilizatorii care o urmăresc. Cine vrea să o vadă în toată splendoarea, trebuie să plătească bani frumoși.

„Nu dau cifre, că iar mă cert cu ANAF-ul. Am făcut și 50.000, 60.000…depinde de la lună la lună. Luna asta pot să fac 30.000, luna viitoare pot să fac 60.000. Media este undeva la 30.000 și ceva 40.000. Asta în fiecare lună, doar OnlyFans-ul. Dar se mai adună, mai am și Pornhub-ul, fac uneori și chat…(…)

Eu sunt foarte scumpă. Eu cer foarte mult, de aia nu prea am foarte multe producții. Nu-ți dau prețul exact, pentru că este în contract și nu am voie să zic exact. Actrițele iau în jur de 700 de euro pe film pentru adulți, ceea ce eu nu aș lua niciodată în viața asta. Adică, la mine pe OnlyFans, un custom video costă 1000 de dolari și sunt eu singură în acel custom video și fac 5 minute. Clar nu aș filma niciodată pe 700 de euro. E mult mai mult. Nu chiar de 10 ori, dar este. Luna trecută am filmat 6 filme (…)”, a povestit Ema Karter, într-un clip video distribuit pe TikTok.