Ema Karter rupe tăcerea, după ce s-a distrat cu Lil Pump în cortul celebrului rapper: ”L-am luat și pe…” I-a cerut, pe loc, să vină la Miami

Ema Karter a dat o adevărată lovitură de imagine la festivalul Beach, Please!, unde a urcat pe scenă, alături de Lil Pump. A făcut și poze cu celebrul rapper, puțin deocheate. Apoi, a coborât de pe scenă și… Direct în cortul lui Lil a ”aterizat”, nu singură, ci chiar cu artistul. Iar în cort… Chiar Ema povestește, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat! Totul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ema Karter putea să plece, pe loc, la Miami! S-a întâmplat chiar după ce rapperrul Lil Pump a concertat la festivalul ”Beach, Please!”, unde sexy-blondina l-a îmbrățișat chiar pe scenă (Vezi AICI detaliile). Nu întâmplător! Cei doi se cunosc de ceva timp, iar invitația a venit chiar de la Lil. Ema a refuzat-o, însă, cu siguranță, o va onora altă dată.

Ema Karter rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat în cortul lui Lil Pump

Revenind la ce s-a întâmplat atât pe scenă, dar mai curând în culise, chiar Ema Karter rupe tăcerea. Să fie mai mult decât o simplă prietenie?

”Mă știam cu Lil Pump mai de mult și vorbisem să ne vedem, când vine la Beach, Please!. I-am făcut cunoștință cu Dani Mocanu, pentru că mereu a fost foarte ok cu mine și m-am gândit să scoată o piesă împreună, piesă în care o să fiu și eu.

L-am luat și pe Yamato să îi fac cunoștiință, pentru că, la rândul lui, mi-a făcut conexiuni cu persoane importante”, a început dezvăluirile Ema Karter.

Apoi, a intrat în subiectul care arde! ”Au fost două corturi, unul pentru artiștii internaționali, altul, pentru cei romani. Accesul în zona artiștilor internaționali se face doar cu acreditare, iar echipa lui Lil Pump a trimis actele noastre organizatorilor, ca să intrăm cu el. Am văzut că au mai venit youtuberi și artiști români să facă poze sau content cu el și nu a vrut să facă cu nimeni. A zis că vrea să pună pe twitter o poză, să rupă internetul, și m-a întrebat dacă sunt ok să îmi scrie el pe sâni numele lui, semnul dolarului. Normal că am fost. Restul se posteaza pe siteul meu (râde). Ne-am distrat tare împreună, este un super băiat, fără figuri și fără să fie plin de el. El și echipa lui au vrut să plec imediat cu ei în Miami, dar nu am putut atunci. O să plec în câteva zile. Mă așteaptă acolo”, spus Ema, pentru CANCAN.RO.

Mesajul Emei Karter pentru Selly

”Următoarea zi am fost cu Xonia la Trippi Redd, de care m-am cam speriat cu aparența lui, dar mi-a plăcut de iubita lui. Data viitoare, Selly poate să îmi dea mesaj, că sunt prietenă cu mai mulți artiști internaționali și poate îi obțin un preț mai mic! M-am simțit super bine la festival și le mulțumesc tuturor care au venit la mine să facem poze împreună”, a încheiat Ema Karter.

