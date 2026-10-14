Ema Oprișan se mută din nou! De ce nu își găsește liniștea după despărțirea de Răzvan Kovacs

Ema Oprișan traversează o perioadă în care încearcă să își găsească echilibrul și să le ofere celor doi copii ai săi un mediu în care să se simtă în siguranță. Fosta concurentă de la Insula iubirii a luat o nouă decizie în privința locuinței și urmează să se mute din nou. După ce a părăsit Timișoara și s-a stabilit în București, bruneta a ajuns la concluzia că locul în care trăiește în prezent nu îi oferă sentimentul de apartenență pe care îl caută.

Schimbările din ultima perioadă au venit într-un context personal complicat, marcat de despărțiri și de necesitatea de a-și reorganiza viața. Prioritatea Emei Oprișan rămâne familia, iar adaptarea celor mici la noile împrejurimi reprezintă un aspect important în deciziile pe care le ia.

Ema Oprișan își caută locul în care să se simtă acasă

Viața Emei Oprișan s-a schimbat considerabil după separarea de Răzvan Kovacs, bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste și cu care are copii. După despărțire, bruneta a decis să plece din Timișoara și să înceapă un nou capitol în București, unde s-a mutat împreună cu cei doi copii.

Relocarea a reprezentat o schimbare importantă pentru întreaga familie, mai ales că cei mici au fost nevoiți să se obișnuiască cu un alt mediu și cu o nouă rutină. Totuși, se pare că mutarea în Capitală nu a fost suficientă pentru ca Ema să își găsească liniștea pe care și-o dorește.

Fosta concurentă de la Insula iubirii a vorbit despre această etapă din viața sa în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram. Cu această ocazie, ea a oferit detalii despre starea copiilor și despre felul în care aceștia încearcă să se acomodeze în locul în care locuiesc în prezent.

„Sunt bine (n.r. copiii), încearcă să se adapteze, doar că nu prea mult pentru că o să mut de aici curând. Ca să simt locul acasă. Că m-am săturat de case fără să existe sentimentul ăla de apartenență”, a spus Ema Oprișan.

Potrivit informațiilor oferite de brunetă, atât băiețelul, cât și fetița sunt bine, însă adaptarea lor nu va fi una de lungă durată în actuala locuință. Ema Oprișan intenționează să schimbe din nou locul în care stă, în speranța că următoarea alegere îi va oferi sentimentul de stabilitate pe care nu l-a găsit până acum.

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