Emil Săndoi desființează arbitrajul după remiza cu Rapid: „Nu mă interesează că a fost în Liga Campionilor, toți trebuie să ne facem meseria!”

Emil Săndoi, antrenorul principal al formației Chindia Târgoviște, a pus tunurile pe arbitraj după remiza pe care elevii săi au înregistrat-o pe „Ilie Oană” din Ploiești, cu Rapid, scor 2-2.

„Sunt epuizat, e normal, nu e corect, nu știu ce se întâmplă, mi-e rușine mie, toți băieții sunt distruși, mi-e rușine, nu știu ce să le spun în cabină în momentul acesta. Domnule, când e un off-side atât de clar, cum să nu ridici fanionul?! Nu mă interesează că a fost în Liga Campionilor, toți trebuie să ne facem meseria. E clar ca lumina zilei, nu pot să mă ascund după degete, nu-mi explic! Îmi dau cuvântul de onoare cum poți să judeci pe invers o fază decisivă? Cine plătește greșeala asta? Aveam două puncte în plus, cine plătește pentru greșelile astea flagrante? Îmi vine să o iau de unul singur, să merg o noapte întreagă! Nu se poate așa ceva! Eliminare în minutul 35, alt roșu în minutul 45, dai două goluri, ajungi în ultimele secunde, e frustrant. Nu se poate așa ceva, puțin respect pentru munca pe care o facem! Chiar mi-e rușine! Ne ducem la Sepsi cu 3 suspendați, avem accidentări. Am arătat bine, dar nu e posibil să ni se ia din munca noastră. Nu-l cunosc, îi salut mereu pe arbitri, dar puțin respect. Îmi place Rapidul, nu am nimic cu ei, i-am avut elevi pe Săpunaru, pe Dragoș Grigore, sunt acolo sus în clasament, dar poate ierarhia nu ar fi fost asta. Au muncit ca niște robi pe teren, am avut ocazii, nu știu câte echipe reușeau asta. Cică suntem defensivi, acumulăm puncte cu mijloacele noastre. Nu știu dacă Rapid a avut ocazii clare, doar centrări pe sus. Noi plătim pentru greșelile noastre, dar alții merită să nu să plătească?”, a tunat Emil Săndoi după meciul cu Rapid.

După acest rezultat Chindia se află pe locul 10 cu 18 punte în timp ce Rapid a urcat pe locul 4 cu 27 de puncte, devansând la golavraj FC Botoșani. Moldovenii vor evolua în această primă rundă a returului duminică, de la ora 20:30 pe „Național Arena”.