Emilia Ghinescu a recunoscut că și-a înșelat soțul! Ce a făcut bărbatul după ce i-a mărturisit infidelitatea

Emilia Ghinescu a făcut dezvăluiri neașteptate despre primul ei mariaj! Artista a mărturisit că i-a fost infidelă bărbatului cu care are 2 copii. Cu toate astea, el i-a mai oferit o șansă la vremea aceea. Iată ce a spus!

Emilia Ghinescu are un trecut amoros tumultuos. Artista s-a căsătorit pentru prima dată la vârsta de 18 ani cu George Turcu. Cei doi au împreună doi copii: Andrei Roberto și Erika Maria. Divorțul a apărut după câțiva ani, amândoi susținând că sentimentele au dispărut. După trei ani de la separare, Emilia a început relația cu Sebastian Albăstroiu, bărbatul alături de care a avut o relație pentru mai mult de un deceniu. Din această poveste de iubire a rezultat Anastasia și, deși păreau fericiți împreună, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Emilia Ghinescu a mărturisit că nu i-a fost fidelă primului soț. Mai mult, blondina spune că a ales să fie sinceră și i-a mărturisit acestuia ceea ce a făcut, dar el a decis să o ierte.

„Când spun că am înșelat, da, poate că am înșelat când mă refer la căsătoria cu soțul meu. Am fost căsătorită și l-am înșelat, dar în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, am fost sinceră cu soțul meu. Am discutat la masă.

A fost alegerea lui dacă rămâne sau nu alături de mine sau dacă vrea să divorțeze. El a ales să rămână alături de mine câțiva ani de zile, până când eu am decis să pun punct căsătoriei.

De ce am înșelat?! Pentru că nu mai exista iubire. La mine totul se rezumă la iubire, la sentiment.”, a mărturisit Emilia Ghinescu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.