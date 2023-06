Emilia Ghinescu, de nerecunoscut! Artista a ajuns să cântărească 45 de kilograme

Emilia Ghinescu s-a transformat total! Interpreta de muzică populară a luat prin surprindere publicul român care o apreciază, după ce a reușit să slăbească 13 kilograme. Artista a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat și a povestit ce dietă a urmat pentru a ajunge la 45 de kilograme.

În vârstă de 45 ani, Emilia Ghinescu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite interprete de muzică populară din România. Artista a reușit să ajungă rapid la inimile publicului român, datorită cântecelor sale care exprimă emoție și trăiri.

În ultima vreme, Emilia Ghinescu a decis să-și schimbe complet stilul de viață, iar rezultatele sunt vizibile. Interpreta are acum un trup de invidiat, iar pentru asta a muncit din greu.

Emilia Ghinescu dezvăluie rețeta de succes pentru a avea o condiție fizică impecabilă: „ Eu așa mi-am găsit metoda”

Cântăreața a declarat că a reușit să ajungă de la 58 de kilograme la 45, cu ajutorul sportului, pe care l-a practicat destul de des, dar și datorită regimului alimentar. Emilia Ghinescu a mărturisit că a început să scadă cantitatea de mâncare, iar acest lucru a ajutat-o.

„Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat.

Este pe principiul operației bariatrice, adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult”, a declarat Emilia Ghinescu, la Antena Stars.

Artista se mândrește cu forma fizică în care se află în prezent și a declarat că a visat să ajungă să aibă kilogramele pe care le are acum.

„Eu nu mai pot să mănânc acum, adică, dacă înainte mă săturam cu un meniu de la fast-food și mai mâncam și ceva dulce, acum mă satur cu un toast. Toată viața am ținut dietă, am fot într-o continuă dietă. Reușeam să slăbesc până la 56-54 de kilograme, uneori 52 și eram foarte mândră de mine. Pot spune că m-am înfometat, da! Este greutatea pe care mi-am dorit-o, pentru că eu sunt scundă.

Partenerul meu spune că sunt foarte slabă. Se uită la mine și se minunează. Îmi zice că sunt extrem de slabă și îmi spune că vrea să mă mai îngraș, pentru că nu este normal să fiu așa la 45 de ani”, a mai declarat interpreta, notează Wowbiz.ro.

