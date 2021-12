Emily Burghelea, de urgență la spital! Ce a pățit vedeta: ”Nu am dormit, nu am mâncat...”

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” și-a îngrijorat fanii, după ce s-a fotografiat pe patul de spital. Emily Burghelea a venit, ulterior, și cu detalii referitoare la starea ei de sănătate.

În luna aprilie a acestui an, Emily Burghelea a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta și-a dorit enorm să aibă un copil, iar visul ei s-a îndeplinit. Viața de mămică, însă, nu este ușoară, iar oboseala cronică și-a pus amprenta asupra fostei asistente TV.

Lipsa somnului, stresul, dar și modul de viață nesănătos și-au spus cuvântul. Emily Burghelea a cedat și a ajuns de urgență la spital. Medicii i-au făcut perfuzii și i-au dat un tratament de specialitate ca să o pună pe vedetă pe picioare. Acum se confruntă cu mari dureri de cap, iar pentru o perioadă trebuie să aibă mai multă grijă de ea.

”Sunt mai bine acum. Mă resimt după toată oboseala acumulată. Poate nu s-a văzut, dar când Amedea a fost bolnavă… eu am fost internată. Nu am dormit, nu am mâncat, apoi am revenit în forță fără să mă odihnesc. Azi am cedat și am ajuns eu la spital…Perfuziile m-au ajutat, dar încă mă doare capul foarte tare”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.

Emily Burghelea s-a confruntat cu depresia postnatală

Multe mămici se confruntă, din păcate, cu depresia postnatală. A fost și cazul lui Emily Burghelea. Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil" și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut. A transmis, totdată, și un mesaj de încurajare pentru celelalte mămici care trec prin astfel de momente grele.

”Eram cu capul într-un nor negru și nu puteam să văd nimic în jur! Absolut nimic! Nicio bucurie, nicio speranță, nicio rezolvare. În astfel de stări, aproape că nu mai ești tu… Și de cele mai multe ori, aceste stări sunt hormonale, nu au legătură cu ce gândim sau simțim noi, femeile care doar ce am născut. Putem să fim fericite, împlinite, mulțumite. Este atât de parșivă această depresie încât te ia din senin, pe nepregătite, fară să fie declanșată de nimic concret.

Dacă mai există și factori precum oboseala, stresul, suprasolicitarea, care să-i dea apă la moară… S-a terminat! Te-a «prins» în mrejele ei teribile! Partea bună este însă că trece! Mămici, nu vă temeți să cereți ajutor, să vă exteriorizați! Nu vă identificați cu starea! Noi nu suntem așa! Noi suntem puternice, vesele, energice! Depresia, dacă există, va trece!”, ne-a declarat, recent, Emily Burghelea.