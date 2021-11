Ce a făcut Emily Burghelea fix de ziua ei: ”I-am luat în brațe și le-am explicat. Am plâns!”

Emily Burghelea a împlinit 23 de ani, iar ziua de joi a fost una specială pentru ea. A stat cu familia, cu micuța ei, cu iubitul, cu toți. A fost felicitată și îmbrățișată, a primit multe flori, dar și mai multe urări de la fanii ei.

Emily Burghelea avea să povestească, pe rețeaua de socializarea, cum a decurs una dintre cele mai frumoase zile din viața ei. ”11.11 ♥️ 23 de ani ♥️ Birthday Girl♥️ Cea mai fericită și mai relaxată zi de naștere de până acum… Am stat toata ziua cu Amedea, cu Andrei, cu mami, cu mami soacră, i-am luat pe toți în brațe și le-am spus cât de mult îi iubesc și cât de tare le mulțumesc că există în viața mea! Andrei este cel mai bun tată și soț din lume! M-a răsfățat cu multă, multă iubire! Ne-am trezit în râsete și în voie bună, am sărit în pat, am dansat, ne-am giugiulit și ne-am jucat toata ziua cu Amedea!

Pe seară am ieșit cu mami la restaurant și ne-am bucurat în liniște! Cu ei lângă mine, nu-mi mai trebuie nimic! Am primit flori de ziua mea și am plâns… Am plâns mult, dar de bucurie!!!!! Mulți s-au gândit la mine și mi-au scris, mulți mi-au trimis flori și mulți m-au sunat să mă felicite, iar eu…. pur și simplu nu am cuvinte să mulțumesc! A fost o zi absolut specială și asta datorită oamenilor dragi și a gândurilor voastre bune! Din adâncul sufletului, MULȚUMESC! Apreciez enorm fiecare mesaj! Vă iubesc din suflet și sunt veșnic recunoscătoare pentru tot! Dumnezeu lucrează prin oameni… și pentru oameni! Lui îi mulțumesc infinit!”, a povestit Emily. (CITEȘTE ȘI: AVEM PRIMA IMAGINE CU EMILY BURGHELEA, ÎN ROCHIE DE MIREASĂ! CUM A ARĂTAT BLONDA ÎN ZIUA CEA MARE ȘI CARE ESTE NUMELE FETIȚEI SALE)

Ce a făcut Emily Burghelea fix de ziua ei

Imediat, a primit replicile, dintre cele mai frumoase, de la admiratorii ei. ”D-aia ești singura și cea mai mișto persoană din online pe care o urmăresc și o admir în același timp! Pentru că ești tu! Ești minunată Emily! La cât mai mulți ani, să ne bucurăm alături de tine!”, ”Ce dată magică de naștere, mami. De aia bați tu în boluri tibetane să te echilibrezi! Pup you!!! Ești minunată”, ”Mereu ai cuvintele la tine! La mulți ani minunați”, ”La mulți ani sănătoși și frumoși! Sunteți minunate!”, au fost reacțiile celor care o îndrăgesc pe fosta asistentă de la Antenă.