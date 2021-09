Emily Burghelea, ţinută bizară la nuntă. Cum a apărut blondina în toiul petrecerii

Emily Burghelea şi alesul inimii sale, Andrei şi-au unit destinele. Evenimentul a fost unul dublu, pentru că cei doi îndrăgostiţi şi-au botezat în acelaşi timp şi fetiţa. Blondina a strălucit în ţinutele pe care le-a ales pentru cel mai frumos moment din viaţa sa.

Emily Burghelea și Andrei au dorit să ţină secret evenimentul, astfel nimeni nu a ştiut acest lucru până în ziua cea mare. Cei doi şi-au jurat iubire veşnică în faţa lui Dumnezeu la biserica Sfântul Elefterie cel Nou.

Emily a strălucit fără doar şi poate în rochia de mireasă tip sirenă, simplă, dar care îi scotea în evidenţă trupul ca tras prin inel. Rochia extrem de sexy i-a lăsat blondinei la vedere spatele, dar şi coapsele prin două despicături laterale.

De asemena și voalul pe care l-a folosit în biserică a fost unul spectaculos, lung până în pământ.

„Rochia de mireasă a fost gândită special pentru mine, am terminat-o la 5 dimineața în ziua cununiei. Am avut mari emoții cu ea, am trecut prin peripeții, îmi cântau lăutarii, acasă, iar designerul și stilistul meu, Ionuț Dimache, era lângă mine și cosea, la propriu, rochia pe mine. A cusut la ea chiar înainte de a merge la biserică.

Mereu îmi voi aduce aminte de aceste lucruri și de modul superb în care a arătat la final. Nimeni nu va putea niciodată să o reproducă”, a adăugat Emily Burghelea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Emily Burghelea a schimbat mai multe ţinute în ziua cea mare

Blondina nu s-a mulţumit cu o singură rochie la un eveniment atât de important. Ajunsă la locaţia unde a avut loc petrecerea, Emily şi-a schimbat ţinuta. De această dată a ales o rochie lungă, tip prinţesă, simplă, care a transformat-o într-o adevărată prinţesă.

Spre seară, blondina şi-a încântat invitaţii cu un alt look, de această dată ceva mai îndrăzneţ. Emily Burghelea a decis să se dezbrace de inhibiţii şi la propriu şi la figurat, astfel a apărut în faţa invitaţilor într-o ţinută interzis de provocatoare.

Blondina a ales pentru finalul petrecerii să poarte un body, iar pe deasupra a avut prins într-o curea un material preţios, însă extrem de transparent. Cu siguranţă tânăra a reuşit să întoarcă toate privirile şi să câştige titlul de „cea mai sexy mireasă din showbiz”!

Sursă foto: Instagram