Emma Răducanu, recuperare în România cu ciorbă de legume. Descoperirea făcută de presa din Anglia

Emma Răducanu (20 de ani, 132 WTA) nu a participat în cadrul turneelor de la Roland Garros și Wimbledon din acest an din cauza unor probleme de sănătate. Sportiva cu origini românești s-a operat la ambele mâni, revenirea sa pe teren fiind preconizată pentru finalul verii. Până atunci, Emma a decis să vină în România, pentru a-și vedea bunica.

Măcinată de accidentări, Emma Răducanu a suferit în această primăvară intervenții chirurgicale la ambele mâini. Astfel, ea a ratat turneele de la Roland Garros și Wimbledon. Până la revenirea pe teren mai are de așteptat, așa că Emma a venit în România. La București, ea stă la bunica ei, pe care o iubește foarte mult, în ciuda faptului că se văd destul de rar.

Emma Răducanu se reface în România. Campioana de la US Open a venit să-și vadă bunica

Emma Răducanu a devenit foarte cunoscută în anul 2021, după ce a câștigat turneul de Grand Slam de la US Open. Performanța deosebită a propulsat-o pe sportiva cu origini românești pe culmile gloriei. Ulterior, Emma nu a mai obținut rezultate foarte bune, însă a rămas în atenția tuturor.

După ce s-a confruntat cu mai multe accidentări, Emma Răducanu s-a operat la ambele mâini, în primăvara acestui an. Astfel ea a ratat participarea în cadrul turneelor de la Roland Garros și Wimbledon. Conform indicațiilor date de medici, britanica ar putea reveni pe teren la sfârșitul verii.

Potrivit celor de la Daily Mail, Emma Răducanu a venit pentru câteva zile în România. Jurnaliștii britanici au dezvăluit că sportiva își dorea foarte mult să-și revadă bunica și să stea la ea o perioadă. Niculina Răducanu este mama tatălui Emmei și totodată singura rudă pe care sportiva o mai are în țara noastră. Britanicii au subliniat faptul că Emma a preferat să stea într-un apartament modest dintr-un bloc comunist, doar pentru a fi alături de bunica sa.

„Accidentată, Emma Răducanu a zburat în România pentru a se recupera după operație în umilul apartament de 70.000 de lire sterline al bunicii ei, care datează de pe vremea comuniștilor și e situat la marginea Bucureștiului. Campioana de la US Open era disperată să o vadă pe bunica ei, Niculina Răducanu.

E una dintre cele mai mari sportive din lume, cu acces la cele mai bune utilități medicale pe care le poate plăti. Dar, după ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale, și-a dorit să se recupereze în apartamentul bunicii ei, într-un bloc gri din epoca comunistă a României.

Campioana de la US Open fusese disperată s-o vadă pe Niculina Răducanu (pe care ea o numește Mamaia, termen afectuos românesc pentru bunica), după operația suferită la mâna dreaptă la jumătatea lunii mai”, au notat jurnaliștii britanici.

Cum este răsfățată Emma Răducanu de bunica ei. „Am reușit să-i fac niște mâncare pe care și-o dorea”

Jurnaliștii britanici au oferit și un scurt interviu cu bunica Emmei, Niculina Răducanu. Ea a dezvăluit că i-a gătit nepoatei sale ciorbă de legume, mâncarea preferată de Emma. Totuși, cele două nu au avut prea mult timp la dispoziție, dar s-au bucurat din plin de momentele petrecute împreună.

„A venit doar să mă vadă pe mine, nu a vrut să vorbească cu nimeni altcineva. Nu a vrut nici măcar să-și viziteze vreunul dintre prietenii ei de aici. Era nerăbdătoare să mă vadă pentru că și eu tocmai m-am operat la ochi.

Când a venit, i s-a pus brațul într-o atelă, pentru că nu avea voie să-l miște. Nu am avut ocazia să facem prea multe lucruri, dar a vrut să viziteze mormântul bunicului ei și am făcut asta.

Am reușit să-i fac niște mâncare pe care și-o dorea. A spus că vrea să mănânce ciorbă românească de legume. Am fost la mall, am luat niște alimente pe care le dorea pentru dieta ei specială”, a spus Niculina Stoican.

