Emoții cu Simona Halep: „Nu m-am antrenat la 100%! Sper să pot juca aici la Moscova!”

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de debutul la „Kremlin Cup”, Simona Halep, liderul mondial WTA, a declarat că nu știe încă dacă va putea evolua la acest turneu.

„Sper să pot juca aici la Moscova deoarece… Am avut 3-4 zile ca să fiu pregătită pentru acest tuneu. Dar dacă nu voi fi în stare să joc aici, mă îndoiesc foarte mult că voi fi în stare să joc la Singapore, deoarece vine foarte repede. Aşa că nu ştiu acum, dar sigur voi lua o decizie mai întâi pentru sănătatea mea. Nu m-am antrenat la 100% încă, dar azi, mâine mă voi apropia de 100% şi voi putea şti mai bine poimâine. Medicul mi-a spus că nu este nevoie de operaţie, dar dacă o să continui să joc există un risc pe accidentare pe termen lung. Nu-mi trebuie asta şi nu vreau asta, aşa că trebuie să iau deciziile bune în zilele următoare. A fost foarte stresant şi am fost îngrijorată în fiecare zi, deoarece aşteptam să văd cum mă simt, în fiecare dimineaţă când mă trezeam. E destul de stresant, dar e normal într-un fel, deoarece accidentările sunt destul de normale când joci la un asemenea nivel. Aşa că am încercat să rămân calmă şi pozitivă. Ştiu că nu este o accidentare uşoară. Spatele e dificil întotdeauna, dar trebuie să accept şi să merg mai departe”, a declarat Simona Halep.

Românca se va duela în turul al doilea cu rusoaica Anastasia Pavliucenkova (35 WTA) care în runda inaugurală a turneului a trecut de sportiva australiană Ajla Tomljanovic (46 WTA) cu scorul de 7-5, 6-4.

Confruntarea dintre cele două de la Kremlin Cup este programată miecuri dimineață în jurul orei 10:00, duelul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport!