Emoții pentru Lucescu jr. » PAOK – Gent se pariază la cota 1.87 » „Specialele” din Conference League sunt AICI »»

Pe lângă Biletul Zilei, variantele de profit din Europa League, Conference League și Premier League, dar și pachetul pe „speciale” din EL, pe care le găsiți AICI, astăzi ne propunem să ne rotunjm veniturile la pariuri și cu „speciale” din CL.

În prim-plan este meciul pe care PAOK Salonic, echipa pregătită de către Răzvan Lucescu și la care joacă Alex Mitriță, va înfrunta de la ora 19:45 echipa belgiană Gent, partida contând pentru manșa tur a optimilor de finală din Conference League.

Echipa lui Lucescu jr. s-a calificat în această fază după ce a trecut la penalty-uri de danezii de la Midtjylland.

Manșa retur a optimilor de finală din Conference League va avea loc joi, 17 martie 2022.

Selecții Conference League

PAOK – Gent, Gazdele sub 57.5% posesie – cota 1.87

Partizan – Feyenoord, peste 3.5 cartonașe & peste 6.5 cornere – cota 1.47

Slavia Praga – LASK, Slavia, peste 5.5 cornere – cota 1.65

Vitesse – AS Roma, AS Roma peste 1.5 cartonașe – cota 1.45

Cum vă spunem de fiecare dată, pariurile oferite mai sus pot ajuta la construirea biletelor pe care doriți să investiți. Rămâne să decideți voi cum veți combina în biletele pe care le veți juca variantele noastre.

Program tur optimi de finală Conference League

Joi, 10 martie 2022

ora 19:45 PAOK – Gent 2.60 3.05 2.95

ora 19:45 Partizan – Feyenoord 3.65 3.15 2.18

ora 19:45 Slavia Praga – LASK Linz 1.72 3.80 4.95

ora 19:45 Vitesse – AS Roma 3.980 3.80 1.91

ora 22:00 Olympique Marseille – FC Basel 1.53 4.40 5.80

ora 22:00 Leicester – Rennes 2.30 3.30 3.20

ora 22:00 PSV – FC Copenhaga 1.50 4.30 6.60

ora 22:00 Bodo/Glimt – AZ Alkmaar 3.05 3.35 2.37