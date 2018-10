Enache după 1-2 cu Viitorul: „Nu am făcut un joc bun!”

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a pus eșecul din meciul cu Viitorul Constanța, scor 2-1 pe seama faptului că elevii săi au fost naivi în anumite momente ale jocului, în special pe faza defensivă.

„Un joc greu, cu un adversar omogen, cu calitate individuală, cu un joc bine pus la punct și o idee clară de joc. Nu am făcut un joc bun. Pe implicare, nu pot fi foarte supărat pe jucători. Sunt un pic dezamăgit deoarece păream echipa mai matură, am avut câteva momente de naivitate. Adversarul, deși mai tânăr, a gestionat mai multă maturitate jocul. Nu am mai avut eficiența ofensivă. Nu am avut multe oportunități de a înscrie”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

Elevii lui Gică Hagi au reușit să obțină o victorie muncită în urma unui meci de luptă deschizând scorul în actul secund. În minutul 67 Denis Drăguș a luat o acțiune pe cont propriu, a scăpat de Andrei Dumitraș și i-a centrat perfect nou-intratului Mihai Voduț, care și-a arătat clasa înscriind cu o lovitură de cap de lângă visătorii fundași centrali ai lui Costel Enache fără nicio speranță pentru Eduard Pap. Soarta celor trei puncte a fost decisă în minutul 83 când Mihai Voduț, aflat într-o poziție de off-side nesemnalizată de la margine de asistenul Orbuleț, a intrat în careu și a fost faultat de Andrei Burcă, penalty-ul corect acordat de Marius Avram fiind transformat de Ianis Hagi. Scorul final al confruntării a fost stabilit de debutantul Nikola Trujic care a reluat din apropierea porții lui Cojocaru în ultimul minut l prelungirilor, Marius Avram fluierând imediat finalul partidei.

S-a terminat 2-1 pentru Viitorul, iar echipa lui Hagi a urcat pe locul 4 cu 22 de puncte, constănțenii distanțându-se la nouă puncte de FC Botoșani, care cu 15 puncte a rămas pe locul 8.