Enache după remiza cu Astra: „Sunt un pic derutat!”

Antrenorul principal al FC Botoșani s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi și de punctul obținut în partida cu Astra Giurgiu. Principalul moldovenilor a remarcat ritmul de joc din prima repriză și faptul că jucătorii celor două formații au alegat foarte mult.

„Sunt un pic derutat. Nu vreau să spun foarte multe lucruri pentru că vreau să revăd meciul. Prima repriză a fost cea mai bună din acest campionat, un ritm foarte bun, un joc dinamic, agresiv. Astra era o echipă neînvinsă în campionat, o echipă față de care am avut un respect deosebit înainte de meci, ca să nu spun o teamă. Băieții au menținut același ritm de joc ca în meciurile trecute, descopăr la ei atitudine, disponibilitate la efort și acea unitate de grup. Sunt lucruri care pot consolida un viitor stabil. Prima repriză a fost una de o intensitate mentală și fizică foarte mare. Rar am văzut așa ritm de joc în campionatul nostru”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul botoșănean a recunoscut că în partea secundă a fost mai prudent pentru a nu ajunge în situația din campionatul trecut când echipa sa a pierdut după ce a condus cu 1-0.

„În repriza a doua am fost puțin mai prudenți. În mintea noastră a rămas acel meci de anul trecut, am înscris noi, au egalat ei, din dorința noastră de a câștiga, am mers foarte sus, am lăsat spații mari și am pierdut cu 3-1. Am fost un pic mai ponderați. Astra se simte bine pe spații mari, e o echipă de contraatac. Eu mă declar oarecum mulțumit de abordarea din repriza a doua”, a conchis Costel Enache.

FC Botoșani- Asttra Giurgiu s-a terminat 1-1!