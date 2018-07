Enache: „E absolut normal să plecăm cu șansa a doua în Gruia!”

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat că elevii săi pleacă cu șansa a doua în meciul din Gruia cu CFR Cluj care va avea loc astăzi de la ora 21:00.

„E absolut normal să plecăm cu șansa a doua, jucăm cu campioana și recenta câștigătoare a Supercupei României, o echipă cu calitate, cu investiții foarte mari dar în sport șansa a doua poate fi valorificată foarte bine. Sperăm într-o organizare bună, concentrare, atitudine extraordinară și o zi bună prinsă de băieții noștri”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani.

Înaintea debutului noului sezon competițional, principalul moldovenilor a spus că FC Botoșani poate profita de slăbiciunile celorlalte echipe, având în vedere că această vară a fost una săracă în transferuri în Liga I.

„Sunt și eu curios să vedem la ce nivel suntem față de competitorii din acest sezon. Lucrurile s-au desfășurat foarte rapid, am avut foarte multe schimbări în cadrul clubului, lot, staff auxiliar. Suntem un pic într-o incertitudine față de potențialul nostru, sau eu sunt într-o incertitudine față de potențialul din acest moment. În același timp am mare încredere, am văzut o implicare multă a jucătorilor în antrenamente și jocuri, există emulație în cadrul jocului și asta e foarte important.

În duelul din Gruia cu CFR Cluj, Enache ar putea miza din primul minut pe formula Pap- Patache, Miron, Burcă, Aristeidis- Oaidă, Rodriguez- Roman I, Fulop, Golofca, Roman II.

Partida dintre CFR Cluj și FC Botoșani va începe la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.