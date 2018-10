Enache îl așteaptă pe Roman cu brațele deschise: „Aici va veni mereu. Acasă!”

Costel Enache suspină în continuare după fostul căpitan al echipei, Mihai Roman.

Transferat la FCSB, fostul lider al FC Botoșani a fost prezent luni la duelul de pe „Municipal” cu Dinamo, iar înaintea partidei a ținut expres să meargă în vestiar pentru a le transmite un mesaj de încurajare și de a-i mobiliza pe foștii coechipieri.

Cuvintele actualului jucător al FCSB au fost de bun augur, fotbaliștii lui Costel Enache regăsindu-și contra „câinilor” agresivitatea și determinarea din perioada în care și acesta evolua pentru FC Botoșani.

Întrebat dacă Mihai Roman va reveni în iarnă la FC Botoșani, antrenorul Costel Enache a evitat să dea un răspuns. În schimb, a dat o declarație care îl va face pe Mihai Roman să revină în cazul în care nu va juca la FCSB.

„Nu pot să vorbesc despre un jucător care are contract cu altă echipă. Nu pot eu ca și angajat al unui club. Nu e ok. Eu îl vreau pe Mihai alături de noi tot timpul, din punct de vedere uman. E prietenul nostru și ne-a lăsat așa un gol, tuturor din club. Deciziile sunt la el sau la clubul care îl deține. El știe că asta e casa lui. Nu are unde să meargă în altă parte. Aici va veni mereu. Acasă!”, a declarat Costel Enache.

Cu fostul llider al echipei în tribună, FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în duelul din runda a XI-a a Ligii I cu Dinamo București grație golurilor marcate de Răzvan Oaidă (min.3) și Diego Fabbrini (min. 90). Cu acest succes, moldovenii au urcat pe locul 11 în Liga I cu 12 puncte în timp ce Dinamo a căzut pe locul 12 cu 11 puncte.